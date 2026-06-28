Gui Khury conquista ouro e Raicca Ventura é bronze no X Games 

O Brasil conquistou duas medalhas na etapa de Sacramento do X Games. Gui Khury ficou com o ouro na modalidade vert- melhor manobra e Raicca Ventura foi bronze no skate park feminino.
Gui Khury garantiu sua décima medalha dourada na história do evento. O paranaense de 17 anos ainda soma quatro prata e dois bronzes.
Na final, o também paranaense Luigi Cini finalizou em quarto lugar. A prata e o bronze ficaram com os japoneses Soya Inomata e Ema Kawakami, respectivamente.
Raicca no pódio
A paulista Raicca Ventura levou o bronze no skate park, vencido pela australiana Arisa Trew, que também foi campeã do vert feminino.
O segundo lugar no park foi da britânica Sky Brown.
Park masculino
Gui Khury ainda foi oitavo no skate park masculino, enquanto Luigi Cini finalizou em sétimo.
O ouro foi para o estadunidense Gavin Bottger, que deixou a prata com o espanhol Egoitz Bijueska e o bronze com Tom Schaar, também dos Estados Unidos.
Street masculino
No skate street masculino, o ouro foi do japonês Ginwoo Onodera. O estadunidense Nyjah Huston garantiu a prata e o sul-coreano Juni Kanga levou o bronze.
Os brasileiros Filipe Mota e Giovanni Vianna ficaram em oitavo e nono lugar.