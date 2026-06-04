Grupo K, de Portugal e Colômbia, atrai as atenções com duelo CR7 x Luis Díaz

Cristiano Ronaldo e Luis Díaz se preparam para protagonizar um dos duelos mais empolgantes da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte.

A partida entre Portugal e Colômbia, marcada para o dia 27 de junho em Miami, como o terceiro e último jogo do Grupo K, se tornou o jogo mais requisitado de toda a primeira fase, atraindo quase 30 milhões de solicitações de ingressos, segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A seleção portuguesa chega sob a pressão de ser candidata ao título, enquanto 'Los Cafeteros' almejam superar seu desempenho na Copa do Mundo do Brasil de 2014, quando alcançaram as quartas de final pela primeira vez em sua história.

O Uzbequistão, fazendo sua histórica estreia, e a República Democrática do Congo, em sua segunda participação após uma ausência de 52 anos, buscarão surpreender no grupo.

PORTUGAL

. Participações: 8. Melhor resultado: terceiro Lugar (1966). Ranking da Fifa: 5º

. Técnico: Roberto Martínez (ESP)

Aos 52 anos de idade, o treinador espanhol consolidou sua reputação entre os técnicos mais ilustres da Europa após conduzir Portugal à vitória na Liga das Nações da Uefa de 2024-25. Ele assumiu o comando da seleção portuguesa em 2023, logo após o término de sua passagem pela Bélgica, equipe que ele guiou até as semifinais no Mundial da Rússia em 2018, antes de sofrer uma eliminação na fase de grupos no Catar em 2022.

. Destaque: Cristiano Ronaldo

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo mantém uma relevância excepcional e continua a competir em nível de elite, graças à sua admirável condição física.

Em 2023, ele levou seu talento prolífico para marcar gols ao Al Nassr, na Arábia Saudita e em 2026, ele está prestes a fazer história mais uma vez, junto com Lionel Messi e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, ao se tornar um dos primeiros jogadores a disputar seis Copas do Mundo.

Como o maior artilheiro da história das seleções, CR7 persegue o único grande troféu que ainda falta em sua extraordinária lista de conquistas: a Copa do Mundo.

COLÔMBIA

. Participações: 6. Melhor resultado: quartas de final (2014). Ranking da Fifa: 13º

. Técnico: Néstor Lorenzo (ARG)

Em junho de 2022, após a campanha frustrada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, a Colômbia depositou sua confiança em Néstor Lorenzo para inaugurar uma nova era. Além de sua passagem pelo Melgar, do Peru, sua primeira experiência como treinador, foi seu trabalho como auxiliar técnico de José Pekerman durante os ciclos das Copas do Mundo de 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia) que teve o maior peso em sua escolha. Sua filosofia tática é fortemente influenciada por Carlos Bilardo, sob cujo comando atuou como zagueiro durante a Copa do Mundo de 1990, na Itália.

. Destaque: Luis Díaz

Aos 29 anos e consolidado na elite do futebol europeu, o ponta do Bayern de Munique desponta como o grande nome da Colômbia. Sua velocidade, a capacidade de desequilibrar as defesas adversárias e seu faro apurado de gol fazem dele uma ameaça constante. Díaz chega à América do Norte para a Copa do Mundo de 2026, sua estreia no torneio, embalado por uma brilhante temporada na Bundesliga, na qual marcou 15 gols, deu 17 assistências e conquistou três títulos.

UZBEQUISTÃO

. Participações: nenhuma. Ranking da Fifa: 50º

. Técnico: Fabio Cannavaro (ITA)

Vencedor da Bola de Ouro e eleito o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa em 2006, Cannavaro foi um dos maiores defensores de sua geração e capitão da seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo na Alemanha, em 2006. Ele assumiu o comando técnico da seleção do Uzbequistão em outubro de 2025. Aos 52 anos, esta marca sua segunda passagem como treinador de uma seleção, sucedendo um breve período à frente da China em 2019.

. Destaque: Eldor Shomurodov

Aos 30 anos de idade, o atacante impõe uma presença formidável graças à sua estatura de 1,90 metro, força física e domínio aéreo. Nesta temporada, ele se juntou ao Istanbul Basaksehir, da Turquia, após uma passagem de cinco anos na Itália.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

. Participações: 1. Melhor resultado: primeira fase (1974). Ranking da FIFA: 46º

. Técnico: Sébastien Desabre (FRA)

O francês de 49 anos, que não teve carreira prévia como jogador de futebol profissional, construiu sua trajetória como técnico na África, com passagens pela Costa do Marfim, Camarões, Tunísia, Argélia, Egito, Marrocos e Uganda. Em 2022, assumiu o comando da seleção da República Democrática do Congo e conquistou uma histórica classificação para a Copa do Mundo, contando com jogadores de ascendência congolesa radicados na Europa.

. Destaque: Yoane Wissa

Atacante de 29 anos, francês de nascimento e congolês por adoção, ele é o talismã da seleção. Após marcar 20 gols em 39 partidas pelo Brentford, se transferiu para o Newcastle para a temporada 2025-26. Porém, conseguiu marcar apenas um gol no campeonato inglês, tendo sido prejudicado por lesões enquanto atuava tanto por seu clube quanto pela seleção.