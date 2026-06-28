Gretchen Walsh e Marrit Steenbergen quebram recordes mundiais da natação em Roma

Walsh (E) é cumprimentada após quebrar recorde. Andrea Staccioli / DBM/Federazione Italiana de Nuoto

A nadadora estadunidense Gretchen Walsh, dona de dois ouros e duas pratas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, é a nova recordista mundial dos 50 metros livre.

Neste domingo (28), durante a 62ª edição do Troféu Sette Colli em Roma, na Itália, ela completou a prova em 23seg55, superando a marca de 23seg59 de sua compatriota Kate Douglass, que no dia 19 de junho, durante o TYR Pro Swim Series em Indianápolis, havia se tornado a dona do recorde.

Esta é a segunda marca mundial de Walsh, que também detém o melhr tempo dos 100 metros borboleta.

Com o resultado atingido na Itália, ela se tornou a primeira nadadora dos Estados Unidos a quebrar um recorde mundial em piscina longa em dois estilos diferentes desde Jenny Thompson, que deteve o recorde dos 100 metros livre entre 1992 e 1994 e o dos 100 metros borboleta entre 1999 e 2000.

Holandesa quebra recorde nos 100 metros livre

Steenbergen se emocionou com recorde. Andrea Staccioli / DBM/Federazione Italiana de Nuoto

Outra marca mundial a cair na piscina do Foro Itálico foi a dos 100 metros livre feminino.

A holandesa Marrit Steenbergen, atual bicampeã mundial, registrou o tempo de 51seg68, superando em três centésimos o recorde estabelecido pela sueca Sarah Sjöström em 2017.

Steenbergen é a primeira nadadora holandesa a quebrar um recorde mundial em uma prova individual do programa olímpico desde Marleen Veldhuis, nos 50 metros borboleta em 2009.