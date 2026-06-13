Grêmio vence o Inter nos pênaltis e conquista Gauchão sub-17

Grêmio foi campeão gaúcho. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio é o campeão gaúcho sub-17 de 2026. Neste sábado (13), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, a equipe conquistou título ao superar o Inter na disputa de pênaltis. No tempo normal, o Colorado venceu por 2 a 1. No primeiro jogo, o Tricolor havia vencido pelo mesmo placar.

Derrotado na partida de ida, o Inter era quem precisava buscar o resultado. Na primeira etapa, o time propôs mais o jogo e teve as principais chegadas com a participação do meia Ryan Norato, o mais participativo na armação.

Do lado gremista, a estratégia no primeiro tempo era esperar o Inter e contra-atacar. E foi pela direita onde saíram as principais oportunidades, com Lucas Barros em destaque.

Se no primeiro tempo o placar ficou zerado, logo no começo da etapa final o Inter tratou de marcar. Aos quatro minutos, Ryan Norato recebeu próximo da meia-lua e chutou forte de perna direita, sem dar chances ao goleiro adversário: 1 a 0 Inter.

A resposta do Grêmio veio aos 18 minutos. Lucas Barros foi acionado na entrada da área. O jogador ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado, no canto do goleiro do Inter: 1 a 1.

O Inter, contudo, voltou a ficar na frente na parte final, aos 40 minutos. Em falta no lado direito, próxima da área, Ryan Norato cobrou, o zagueiro Ramon cabeceou, a bola passou pelo goleiro gremista e caiu no pé de Kerlon, que empurrou para o fundo das redes.

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro gremista, João Vitor. Ele defendeu duas cobranças em sequência e garantiu o título ao Grêmio.

O Inter do técnico Filipe Mattos teve Lucas Gabriel; Ray (Felipe Gaivota), Érick da Nova, Ramon e Lucas Andrew (Peterson); Kerlon Cruz, Gabriel Silveira (Kerlon), Ryan Nonato, João Emanuel (Gustavo) e Renato Hyan (Davi); Fabricio Prado.