Esportes

Pratas da Dupla
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Grêmio vence Inter no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão Sub-17 e larga em vantagem na decisão

Partida de volta está marcada para o dia 13 de junho, no CT Morada dos Quero-Queros

Marco Souza

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