Grêmio vence Inter no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão Sub-17 e larga em vantagem na decisão

O primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão Sub-17 teve vitória do Grêmio. No CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor venceu o Inter por 2 a 1 no sábado (6). O jogo de volta está marcado para 13 de junho, às 11h, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
Lucas Barros, duas vezes, marcou os gols gremistas da partida. Ryan Norato fez o gol dos visitantes. O Grêmio, treinado por Airton Fagundes, confirma o título em caso de empate ou nova vitória. O Inter será campeão se vencer o clássico por dois gols de diferença. Em caso de vitória colorada por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Até a partida de ida das finais, o Inter era dono da melhor campanha na competição. A equipe treinada por Filipe Mattos somou 10 vitórias em 10 partidas, 40 gols pró e apenas dois gols sofridos.
O Grêmio teve João Vitor; George (Kenay), Richard, Mateus Sérgio e Rian (Bento); Alexsander, Lucas Barros (Gustavinho) e John; Lucas Kosso, Benjamin e Victor Malta.
O Inter teve Lucas Gabriel; Ray, Érick da Nova, Ramon e Lucas Andrew; Luiz Gustavo (Kerlon Cruz), Kevin, Ryan Nonato (Borel) e João Kempes; Fabricio Prado (Victor Rossi) e Alexandre Prado (Paulinho).
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