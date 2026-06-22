Esportes

Troca de comando

Ex-presidente do Comitê Olímpico Italiano é eleito novo presidente da Federação Italiana de Futebol

Giovanni Malagò foi eleito com 68,58% dos votos e assume a FIGC após a renúncia de Gabriele Gravina em março.

AFP

Zero Hora

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