Ex-presidente do Comitê Olímpico Italiano é eleito novo presidente da Federação Italiana de Futebol

Malagò deixa o Comitê Olímpico para presidir a federação de futebol. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Ex-presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI) e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, Giovanni Malagò é o novo presidente da Federação Italiana de Futebol.

Durante a assembleia extraordinária eleitoral da FIGC, realizada nesta segunda-feira (22), em um hotel em Roma, Malagò obteve 68,58% dos votos contra 29,17% de Giancarlo Abete, representante do futebol amador que já presidiu a FIGC entre 2004 e 2014.

O novo presidente assume o cargo no lugar de Gabriele Gravina, empossado em 2018 e que apresentou sua renúncia após a eliminação da Itália na repescagem europeia para o Mundial de 2026 contra a Bósnia e Herzegovina, no final de março.

Aos 67 anos, Malagò é uma figura importante do esporte italiano. Ex-jogador da seleção de futsal, fez parte da organização de vários grandes eventos esportivos no país, além da campanha de Roma, abandonada em 2016, para sediar os Jogos Olímpicos de 2024.

Entre 2013 e 2025, dirigiu o CONI e, a partir 2019, presidiu o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno. Também é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Antes mesmo de anunciar formalmente sua candidatura, ele já era o favorito a assumir o cargo, conseguindo o apoio de clubes da Serie A e da Serie B, de treinadores e de associações de jogadores, que representam 54% dos votos.

Agora, Malagò tem várias tarefas pela frente: a primeira é nomear um sucessor para Gennaro Gattuso no cargo de técnico da seleção, com Roberto Mancini entre os favoritos, após sua passagem anterior entre 2018 e 2023.

O dirigente também terá que promover mudanças no sistema de formação de jogadores jovens, um dos problemas apontados pelos críticos para explicar a ausência da Itália nas últimas três Copas do Mundo.

O terceiro grande ponto de trabalho será a organização da Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia, um tema complicado devido à infraestrutura defasada dos estádios da Itália.