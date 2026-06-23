NBA: Giannis Antetokounmpo é trocado para o Miami Heat; entenda como foi a negociação 

Antetokounmpo passará a defender o Heat na próxima temporada. Reprodução / Instagram / @giannis_an34

Giannis Antetokounmpo foi finalmente trocado pelo Milwaukee Bucks e será o novo reforço do Miami Heat, permanecendo na Conferência Leste da NBA. O movimento ocorre poucas horas antes do início do draft, que terá a primeira rodada realizada nesta terça-feira (23).

Em um negócio que envolve Bobby Portis indo também a Miami, o Bucks recebe: Tyler Herro, Kelel Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, além de três escolhas de primeira rodada.

Entre elas está a número 13 deste draft, uma troca de escolha e uma escolha de segunda rodada, segundo informou Shams Charania, da ESPN americana. Existe a possibilidade de Herro ser envolvido em uma troca com outro time da liga.

O presidente de operações do Heat, Pat Riley, venceu a disputa pelo All-Star e futuro Hall da Fama, superando o Boston Celtics e Brad Stevens, que também almejavam a chegada de Giannis e, segundo boatos, estariam dispostos a incluir Jaylen Brown na negociação.

A situação de Giannis

Giannis vem de uma sequência de lesões e pouco atuou na última temporada pelos Bucks, jogando apenas 36 dos 82 jogos. A equipe fez uma campanha ruim e sequer avançou aos playoffs do Leste, vencidos pelos New York Knicks, que depois foram campeões contra o San Antonio Spurs por 4 a 1.

Horas antes da troca, Antetokounmpo havia feito uma publicação enigmática em suas redes sociais:

"Deus, eu confiei em você no começo e continuarei confiando em você até o fim", escreveu.

Agora, o atleta de 31 anos se junta ao pivô Bam Adebayo e será comandado pelo icônico técnico Erik Spoelstra.

Draftado pelos Bucka na 15ª escolha em 2013, o grego-nigeriano foi campeão da NBA na temporada 2020/2021, título que a franquia não conquistava há 50 anos. Ele anotou 50 pontos no jogo decisivo contra o Phoenix Suns, em uma série vencida por 4 a 2, de virada. Também foi MVP das finais na mesma temporada.