George Russell faz a pole do GP de Barcelona-Catalunha de F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, vai largar da pole position no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo na classificação disputada neste sábado (13), no circuito de Montmeló.
Russell, que conquistou a décima pole de sua carreira, a terceira nesta temporada, superou seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) e seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato.
Antonelli chega à Catalunha com uma confortável vantagem de 66 e 68 pontos sobre Hamilton e Russell, segundo e terceiro colocados na classificação, respectivamente.
— O fim de semana está indo muito bem, por enquanto. Continuo na briga. Cheguei aqui determinado e é muito bom conseguir a pole position. A corrida de amanhã (domingo) vai ser interessante e terei que lutar para vencer— comemorou Russell.
É a primeira vez nesta temporada que Antonelli, vencedor dos últimos cinco GPs, não vai largar da primeira fila.
O atual campeão mundial, o britânico Lando Norris (McLaren), foi o quarto, à frente das Red Bull do holandês Max Verstappen e do francês Isack Hadjar, que terminou apenas 56 milésimos de segundo atrás de seu companheiro de equipe.
Completam o top 10 do grid o australiano Oscar Piastri (McLaren), o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), o alemão Nico Hülkenberg (Audi) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que sofreu um acidente violento no início do Q3 e não conseguiu marcar tempo para lutar pela pole.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) não passou do Q2 e vai largar da 12ª posição.
O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que na última quinta-feira admitiu que o GP de Barcelona-Catalunha deste ano será provavelmente sua última corrida em Montmeló, vai largar da 22ª e última colocação, atrás de seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll.
Grid de largada do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:
1ª fila:
- George Russell (GBR/Mercedes)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
2ª fila:
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
3ª fila:
- Max Verstappen (HOL/Red Bull)
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
4ª fila:
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6ª fila:
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
7ª fila:
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
8ª fila:
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
9ª fila:
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
10ª fila:
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
11ª fila:
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
* AFP