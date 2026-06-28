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Gaúchos Maria Lúcia e Bruno Melão vencem disputas do street na etapa de Cuiabá do STU National 

Maria Lúcia venceu sua terceira etapa consecutiva e Bruno Melão conquistou seu primeiro título no STU National 2024.

André Silva

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