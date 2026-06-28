Gaúchos Maria Lúcia e Bruno Melão vencem disputas do street na etapa de Cuiabá do STU National 

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Maria Lúcia soma três vitórias seguidas e lidera o STU. Thiago da Luz / Divulgação/STU

O skate do Rio Grande do Sul brilhou na etapa de Cuiabá (MT) do STU National, o circuito nacional da modalidade.

Neste domingo (28), a canoense Maria Lúcia manteve a liderança do ranking com seu terceiro título seguido na temporada, enquanto o porto-alegrense Bruno Melão sagrou-se campeão de uma etapa do circuito pela primeira vez.

Maria Lúcia travou um duelo com a paulista Bianca Godoi, de apenas 14 anos, que por muito pouco não se sagrou campeã. A vitória veio na última volta, quando a gaúcha fez uma linha sem erros, seguida de uma Bomb Trick perfeita, com a nota total 86,01.

— A pressão ali na última volta foi muito grande. Estava bem acelerada. Mas coloquei a cabeça no lugar e fiz o que treinei pra fazer. Vivo uma fase bem legal e especial e só tenho a agradecer a Deus, ao meu staff, meu pai e minha mãe. Não sei como estaria agora se não fossem eles me apoiando. Entro na pista para andar de skate e entregar tudo o que sei. E já são três títulos seguidos — disse Maria, que já havia vencido as etapa de Criciúma e Florianópolis.

Bianca finalizou em segundo com a nota 82,52. A paulista Isabelly Ávila fez 77,69 e garantiu a terceira posição.

Melão desbanca favoritos

Bruno conquistou sua primeira vitória. Julio Detefon / Divulgação/STU

Já na final masculina, Bruno Melão desbancou favoritos e conquistou seu primeiro título na história do STU National, depois de subir ao pódio na última etapa, em Florianópolis, em terceiro lugar.

O paranaense Sebastian Simonetto, até então líder do ranking, foi apenas o quarto colocado. Gabryel Aguilar, atual campeão brasileiro, terminou em segundo e Wallace Gabriel, que acaba de chegar à final da Copa do Mundo de Roma, completou o pódio.

— Não sei nem o que falar, é uma sensação muito boa. Só eu sei o quanto trabalhei para chegar até aqui e conquistar esse título. Sabia que esse momento chegaria uma hora ou outra, tenho me dedicado bastante. Consegui acertar minha linha porque acho que sempre tento algo novo para fazer na pista, observar de um jeito diferente. E hoje deu tudo certo — comemorou Melão.

Confira o resultado final do street

Feminino

1ª – Maria Lúcia (RS) – 86,01

2ª – Bianca Godoi (SP) – 82,90

3ª – Isabelly Ávila (SP) – 77,69

4ª – Duda Ribeiro (RJ) – 68,06

5ª – Manuella Moretti (SP) – 48,00

6ª – Rafaela Murbach (SP) – 32,03

Masculino