Invasão gaúcha: corredores do RS marcam presença nas principais provas da Maratona do Rio

Eduarda (de vermelho, ao centro), vai correr os 42 quilômetros no domingo (7). Arquivo pessoal / Reprodução

O caráter plural da Maratona do Rio, nos seus diferentes sotaques, conta também com atletas do Rio Grande do Sul. Cerca de 450 participantes do Estado marcam presença nas provas do evento, que acontece desde quinta (4) na Cidade Maravilhosa.

No domingo (7), a médica cardiologista Eduarda Foresti Englert, 30 anos, vai ser uma das atletas a percorrer 42.195m pelas ruas, avenidas e principais pontos turísticos do Rio. E não estará sozinha: acompanhada da amiga Luiza, com quem já fez outras provas, e da família, que está presente no Rio.

— Estou muito animada em estar fazendo isso. O que eu sempre quero é me divertir. Chegar com um sorriso no rosto. Viver esse percurso — projetou.

A história dela com a prova do Rio começa em 2016, quando disputou a meia-maratona, também com a amiga Luiza. O objetivo deste ano, nos 42km, é celebrar os 10 anos da primeira participação.

Eduarda correu a meia-maratona do Rio em 2016. Arquivo pessoal / Reprodução

— Comecei a correr bem cedo, aos 12 anos. Na faculdade, a corrida ficou ainda mais presente na minha vida.

Além das maratonas do Rio, ela também disputou a Major de Boston, e a Maratona de Buenos Aires, em 2022.

— Me apaixonei pelas longas distâncias, pelo que o ciclo de uma maratona entrega — analisou.

Presença em Porto Alegre e no Rio

Gaúcho correu a prova dos 21km após participar da maratona de Porto Alegre. Instagram / Reprodução / @gbpozzo

O atleta santa-mariense Gabriel Pozzo, 29 anos, também marcou presença no Rio. Neste sábado (6), ele correu a meia-maratona, prova disputada por mais de 25 mil atletas.

Depois de largar a engenharia para viver do atletismo, Pozzo agora vive em Florianópolis. Na Maratona de Porto Alegre, correu os 42 km, e foi o segundo melhor atleta gaúcho na prova.

Após a meia-maratona do Rio, ele fez uma avaliação da participação na prova do Rio:

— Vim para me desafiar mesmo. Seis dias depois da maratona, o corpo precisa descansar. Mesmo com o cansaço, baixei um minuto do meu tempo do ano passado. Estou bem satisfeito.

Essa foi a segunda participação de Pozzo no Rio, que elogiou a estrutura do evento:

— A prova está muito bem organizada. Hidratação, tudo certo. Esse crescimento gradual é importante — pontuou.