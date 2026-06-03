Gaúcho Marcelo Demoliner para nas quartas de final de duplas em Roland Garros

Demoliner vai subir 12 posições no ranking de duplas. Bruno Alencastro / Divulgação

A grande campanha do gaúcho Marcelo Demoliner e do indiano Sriram Balaji, que se classificaram para as quartas de final de duplas do Aberto da França, chegou ao fim nesta quarta-feira (3).

Na quadra Simonne-Mathieu, em Roland Garros, o caxiense e o indiano foram superados pela parceria do finlandês Harri Heliövaara e do britânico Henry Patten, cabeças de chave 2 e campeões de Wimbledon em 2024 e do Australian Open de 2025, que marcaram 6/3 e 6/4, em uma hora e 17 minutos de jogo.

Em Paris, Demoliner igualou sua melhor campanha em um Grand Slam. Em 2022, ele foi quadrifinalista no US Open, em parceria com o português João Sousa.

O desempenho no saibro francês garantirá ao brasileiro uma escalada de 12 posições no ranking mundial de duplas, e ele chegará ao 66º lugar.

Heliövaara e Patten vão enfrentar na semifinal, os franceses Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert, que marcaram um duplo 6/4 contra os holandeses Sander Arends e David Pel.