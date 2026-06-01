Gaúcho Marcelo Demoliner avança às quartas de final de duplas em Roland Garros 

O gaúcho Marcelo Demoliner está classificado para as quartas de final de duplas masculinas do Aberto da França.
Nesta segunda-feira (1º), ele e o indiano Sriram Balaji superaram os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz, cabeças de chave número 6, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4, após uma hora e 27 minutos de partida.
Com a vitória, o caxiense igualou o melhor resultado de sua carreira em um Grand Slam. Em 2022, ele foi quadrifinalista no US Open, em parceria com o português João Sousa.
Demoliner é atualmente o número 78 do ranking mundial e com a campanha em Roland Garros está avançando 13 colocações, chegando ao 65º lugar.
Próximos adversários
Nas quartas, a dupla enfrentará o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten, cabeças 2 e campeões de Wimbledon em 2024 e do Australian Open de 2025, que eliminaram o sueco André Göransson e o estadunidense Evan King, com parciais de 6/3 e 6/4.
— Seguimos acreditando no sonho. Embora o resultado até aqui já seja histórico, iremos com tudo para o próximo desafio. Sabemos que eles são os favoritos, mas o jogo é jogado — projeta Demoliner.
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