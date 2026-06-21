Gaúcha Gabriela Cé conquista maior título da carreira

Cé e o troféu conquistado na Itália. SPC Cup / Divulgação

A gaúcha Gabriela Cé conquistou neste domingo (21) o título do ITF W35 de San Gregorio, na Itália, disputado em quadras de saibro.



Cabeça de chave número 1 do torneio, ela derrotou a letã Beatrise Zeltina (529ª) por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora e 41 minutos de partida e encerrou o torneio sem perder sets.

Este foi o 15º troféu de simples da tenista de 33 anos, que encerrou um período de quase dois anos sem conquistar um título. O último havia sido no ITF W15 de Brezice, na Eslovênia, em julho de 2024.

A vitória na Itália foi a maior da carreira profissional de Gabriela Cé, que somará 35 pontos no ranking da WTA. Atual número 338 do mundo, ela deverá ter essa pontuação considerada na atualização de 29 de junho e poderá se aproximar do 300º lugar.

Na próxima semana, a gaúcha seguirá na Itália para a disputa do ITF W35 de Tarvisio, evento também realizado sobre o piso de saibro.