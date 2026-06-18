Gana vence Panamá nos acréscimos (1-0) na estreia na Copa de 2026

A seleção de Gana venceu o Panamá por 1 a 0 nos últimos instantes nesta quarta-feira (17) em Toronto, no Canadá, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026 e ficou mais perto da classificação para a segunda fase do torneio.
O herói da noite foi Caleb Yirenkyi, que marcou o gol do triunfo nos acréscimos (90+5').
Com este resultado, os 'Black Stars' estão agora em segundo lugar no Grupo L, atrás da grande favorita Inglaterra, que tem um saldo superior após ter vencido, mais cedo, a Croácia por 4 a 2 em Dallas.
O Panamá vai enfrentar a Croácia na terça-feira (23) pela segunda rodada, também em Toronto, enquanto Gana jogará contra a Inglaterra no mesmo dia, em Boston.
Esta é a segunda participação da nação centro-americana na Copa do Mundo, após sua estreia na Rússia em 2018, quando perdeu todas as três partidas que disputou.
O Panamá dominou a posse de bola, saindo jogando desde a defesa e alternando o jogo pelo meio com ataques pelas laterais, contra um adversário que se manteve bem organizado e apostou em transições rápidas, aproveitando a velocidade de seus jogadores.
A partida ganhou em emoção e oportunidades para ambos os lados no segundo tempo, à medida que Gana adiantou suas linhas e passou a oferecer maior perigo.
Até que nos acréscimos, Yirenkyi empurrou para o fundo da rede um cruzamento rasteiro de Brandon Thomas-Asante, que avançou em velocidade num contra-ataque fulminante.
Escalações:
Gana: Lawrence Ati (Benjamin Asare, 46') - Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah - Antoine Semenyo, Elisha Owusu (Kwasi Sibo, 78'), Caleb Marfo Yirenkyi, Ernest Nuamah (Abdul Fatawu, 58') - Kamaldeen Sulemana (Brandon Thomas Asante, 58') - Jordan Ayew (Prince Adu, 87'). Técnico: Carlos Queiroz.
Panamá: Orlando Mosquera - César Blackman (Aníbal Godoy, 90'), Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Michael Murillo - Carlos Harvey, Cristian Martínez (Azarías Londoño, 63') José Luis Rodríguez (Ismael Díaz, 74') Édgar Bárcenas - Cecilio Waterman (José Fajardo, 63'). Técnico: Thomas Christiansen.
Árbitro: Glenn Ntberg (Suécia)
* AFP