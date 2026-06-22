Gana enfrentará o jogo 'mais fácil' da Copa do Mundo contra a Inglaterra, diz Queiroz

O técnico de Gana, Carlos Queiroz, afirmou que enfrentar uma equipe do calibre da Inglaterra na Copa do Mundo é o "tipo de jogo mais fácil" de disputar, com ambas as equipes lutando por uma vaga na próxima fase do torneio.

O treinador português, de 73 anos, está em seu quinto Mundial - e o primeiro à frente de Gana, tendo assumido o comando em abril -, naquela que é a sua nona passagem no comando de uma seleção.

O ex-treinador do Real Madrid e ex-auxiliar do Manchester United comandou o Irã nas três últimas Copas do Mundo, sofrendo uma derrota avassaladora de 6 a 2 para a Inglaterra durante a fase de grupos no Catar, em 2022.

"No futebol, quatro anos são como um século. Por isso, nem me lembro onde isso aconteceu", disse Queiroz, antes de ressaltar que aprendeu "algumas lições" naquele dia.

Após iniciar sua campanha na América do Norte com uma vitória por 1 a 0 sobre o Panamá, Queiroz pode levar Gana à fase de mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, caso vença a Inglaterra em Boston, na terça-feira (23).

A Inglaterra teve um início sólido no Grupo L, com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, embora tenha mostrado alguns sinais de vulnerabilidade defensiva. Os ingleses estão invictos em oito partidas anteriores de Copa do Mundo contra adversários africanos, mas enfrentarão Gana em um jogo oficial pela primeira vez.

"Esse é o tipo de jogo mais fácil, porque, quando você vai enfrentar a Inglaterra, a França ou a Alemanha, não precisa dizer nada aos jogadores. Eles já estão totalmente motivados", disse Queiroz.

"O que precisamos fazer nesse tipo de partida é tentar controlar o entusiasmo. Mas, acima de tudo, precisamos trabalhar em conjunto. Isso é o mais importante para amanhã. Aconteça o que acontecer, temos que permanecer unidos e lutar juntos durante os 90 minutos".

Espera-se que Queiroz escale Thomas Partey novamente no meio-campo, depois que as autoridades canadenses haviam negado seu visto para a partida de estreia em Toronto.

O jogador do Villarreal responde a um processo por acusações de estupro no Reino Unido, mas nega as acusações.