Francisco Cerúndolo é campeão do torneio de Queen's, seu primeiro ATP 500

Cerúndlo festeja título em Londres. HENRY NICHOLLS / AFP

O argentino Francisco Cerúndolo, número 27 do mundo, se sagrou campeão do ATP 500 de Queen's neste domingo (21), ao derrotar na final o americano Tommy Paul (28º).

Cerúndolo selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/3, em pouco mais de três horas de partida.

Faltando oito dias para o início do torneio de Wimbledon, o tenista de 27 anos conquista seu quinto título no circuito, o primeiro em um torneio ATP 500.

Em 2023, Cerúndolo foi campeão do ATP 250 de Eastbourne, também na grama, justamente contra Paul, um adversário que ele derrotou seis vezes em oito confrontos diretos.

Ele se tornou primeiro argentino a vencer na grama do tradicional clube londrino.

Em 2012, seu compatriota David Nalbandian foi desclassificado na final contra o croata Marin Cilić após chutar uma placa de publicidade que feriu a canela de um juiz de linha.

Duplas

Nas duplas, o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavić venceram o estadunidense Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-3) e 6/1, e conquistaram o oitavo título da parceria em 13 finais.



