Francisco Cerúndolo cai para Jaume Munar na primeira rodada em Wimbledon

O tenista argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, caiu nesta terça-feira (30) na primeira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres, ao perder em três sets para o espanhol Jaume Munar.
Cerúndolo, recente vencedor na grama do torneio londrino de Queen's, foi derrotado por Munar (44º) por 6/1, 6/4 e 6/3, em uma hora e 45 minutos.
O espanhol de 29 anos tentará superar seu melhor resultado em Wimbledon, após ter chegado à terceira rodada no ano passado.
O recente triunfo em Queen's, o sexto título de Cerúndolo no circuito ATP, havia criado expectativas de que o argentino de 27 anos teria um longo caminho em Wimbledon.
Mas seus 28 erros não forçados nesta terça, o dobro dos cometidos por seu adversário (14), acabaram por prejudicá-lo.
Na segunda rodada, Munar vai encarar o birtânico Jacob Fearnley, que eliminou o estadunidense Alex Michelsen por 3 a 2, de virada, parciais de 3/6, 4/6, 6/2, 6/3 e 6/2, em jogo que teve três horas e meia de duração.
* AFP