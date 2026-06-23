França vence Iraque (3-0) com dois de Mbappé e vai aos 16-avos de final da Copa

Em sua 100ª partida com a camisa da França, Kylian Mbappé provou mais uma vez ser insaciável, marcando dois gols pelo segundo jogo consecutivo na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, numa segunda-feira (22) chuvosa na Filadélfia, um triunfo que garantiu aos 'Bleus' uma vaga nos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogo no Lincoln Financial Field, que recebeu um público de 68.324 espectadores, foi interrompido por mais de duas horas devido a um alerta de tempestade severa na cidade do leste dos Estados Unidos.

Apesar do mau tempo, o capitão francês (14' e 54') reafirmou sua afinidade com o palco da Copa do Mundo: ele agora soma 16 gols em três edições do principal torneio de futebol, ficando a apenas dois gols do maior artilheiro da história da competição, Lionel Messi.

Dois dias antes de completar 39 anos, o craque da 'Albiceleste' superou o alemão Miroslav Klose - hoje aposentado -, que detinha o recorde de 16 gols desde o torneio de 2014, no Brasil. Uma marca que Mbappé agora igualou.

Mais cedo, 'La Pulga' fez história ao marcar dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, em Arlington, no Texas.

Por enquanto, ele mantém a vantagem sobre seu ex-companheiro de PSG, que está muito perto de alcançar o recorde, apesar de ter disputado doze partidas a menos (28 contra 16).

- Ataque azeitado -

Mbappé abriu o placar com um chute potente de canhota, mais de vinte minutos antes de caírem as primeiras gotas de chuva que forçaram a suspensão temporária da partida válida pela segunda rodada do Grupo I.

O astro do Real Madrid, de 27 anos, confirmou assim seu excelente início de torneio na América do Norte, após ter estreado com dois gols decisivos na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, na última terça-feira, em Nova Jersey.

Além disso, ao liderar um ataque invejável e cada vez mais entrosado, ele reforçou o status da equipe de Didier Deschamps como favorita à conquista de um terceiro título, após os triunfos de 1998 e 2018.

Em sua centésima partida pela seleção francesa, tendo estreado em março de 2017, Mbappé formou uma parceria sólida com Michael Olise, autor da assistência para o gol, e trocou de posição constantemente com Ousmane Dembélé.

A joia do Bayern de Munique transitava entre a ponta esquerda e o meio de campo, de onde regia o jogo da França como um clássico camisa 10, posição em que começou no futebol.

No segundo tempo, porém, Dembélé assumiu maior protagonismo e deu sua primeira assistência nos Estados Unidos, aproveitando uma falha grosseira do goleiro iraquiano Ahmed Basil na saída de bola.

O capitão apenas empurrou para o gol, complicando ainda mais as chances de sobrevivência do Iraque, que ocupa a lanterna do grupo com nenhum ponto após perder na estreia para a Noruega de Erling Haaland por 4 a 1.

- 'Batizado' de Dembélé -

O técnico dos 'Leões da Mesopotâmia', o australiano Graham Arnold, havia brincado na véspera sobre a necessidade de escalar três goleiros para neutralizar o insaciável ataque francês.

Mas talvez nem isso fosse suficiente para manter os iraquianos - muito inferiores tecnicamente, porém aguerridos - na disputa durante sua primeira participação na Copa do Mundo em quatro décadas.

Como se a magia de Mbappé não bastasse, o Iraque teve de lidar com um 'batizado' de Dembélé (66'). O vencedor da Bola de Ouro de 2025 marcou seu primeiro gol em sua terceira campanha em Copas do Mundo com um chute cruzado de pé direito, de dentro da área, após receber uma assistência de Olise.

Com a missão cumprida, a dupla deixou o campo logo após o gol que fechou o placar em 3 a 0, dando lugar a outros dois craques - Rayan Cherki e Désiré Doué, que foram mais benevolentes com os iraquianos, equipe que lutará pela sobrevivência na sexta-feira contra o Senegal, em Toronto.

No mesmo dia, a França encerrará sua participação na fase de grupos em Foxborough, perto de Boston, em um confronto que promete gols... e talvez um novo recorde: Mbappé contra Haaland.