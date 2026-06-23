França vence Iraque (3-0) com dois de Mbappé e vai aos 16-avos de final da Copa

Com o astro Kylian Mbappé determinado a alcançar Lionel Messi como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, a França derrotou o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, garantindo sua vaga nos 16-avos do Mundial de 2026, na América do Norte.

O capitão francês marcou dois gols (14' e 54'), ficando a apenas dois gols da marca de 18 de Messi, enquanto Ousmane Dembélé (66') fechou o placar com seu primeiro gol em Copas do Mundo, após uma assistência de Michael Olise.

A partida no Lincoln Financial Field, válida pela segunda rodada do Grupo I, foi marcada por uma suspensão de mais de duas horas devido a um alerta de tempestade severa na Filadélfia.

Apesar das condições climáticas adversas, o craque do Real Madrid confirmou que a Copa do Mundo é o cenário ideal para ele: já acumula 16 gols em três edições do maior espetáculo do futebol.

No entanto, o astro da 'Albiceleste' está, por enquanto, resistindo à investida de seu ex-companheiro de PSG, que ameaça seu recorde apesar de ter disputado doze partidas a menos (28 contra 16).

Nesta segunda-feira - a dois dias de completar 39 anos -, Messi superou Miroslav Klose.

O alemão, já aposentado, detinha o prestigiado recorde desde o torneio de 2014, no Brasil, com 16 gols, a mesma marca que Mbappé alcançou nesta segunda-feira.

Com seu camisa 10 em fase espetacular, o que aumenta significativamente as esperanças da França de conquistar o tricampeonato mundial, a equipe de Didier Deschamps encerrará a fase de grupos na sexta-feira contra a Noruega de Erling Haaland, em Foxborough, perto de Boston.

Enquanto isso, o Iraque segue sem pontuar no Grupo I e lutará pela sobrevivência no mesmo dia, em Toronto, contra o Senegal.

Escalações:

França: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 83'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Kouadio Koné, Adrien Rabiot - Michael Olise (Rayan Cherki 68'), Ousmane Dembéle (Désiré Doué 68'), Bradley Barcola (Maghnes Akliouche 83') - Kylian Mbappé (cap) (Marcus Thuram 90'+1). Técnico: Didier Deschamps.

Iraque: Ahmed Basil - Hussein Ali, Zaid Tahseen (Rebin Sulaka 60'), Akam Hashim Rahman, Merchas Doski - Ibrahim Bayesh (Marko Farji 69'), Zaid Ismael (Youssef Amyn 60') - Amir Al Ammari (Aimar Sher 68'), Zidane Iqbal, Ahmed Qasem - Aymen Hussein (cap) (Ali Al-Hamadi 26'). Técnico: Graham Arnold.