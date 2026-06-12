França treina diante de 400 torcedores a quatro dias da estreia na Copa

A seleção da França reinou nesta sexta-feira (12) diante de cerca de 400 torcedores nas instalações da Universidade de Bentley, em Waltham (Massachusetts), a quatro dias de sua estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Senegal.

De acordo com o regulamento da Fifa, que exige pelo menos um treino aberto ao público para cada equipe durante o torneio, os 'Bleus' realizaram uma atividade com arquibancadas lotadas, única programada até o momento, segundo a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Entre os espectadores estavam estudantes universitários, moradores de Waltham e convidados da Fifa e do consulado da França.

Sob um calor sufocante (acima dos 30°C), os comandados do técnico Didier Deschamps fizeram um jogo-treino, dividido em dois tempos de cerca de dez minutos cada, em metade do campo, antes de encerrarem com outro coletivo utilizando toda a extensão do gramado.

O treinamento, de aproximadamente uma hora e meia, terminou com uma série de finalizações a gol.

O zagueiro William Saliba e o lateral-esquerdo Theo Hernández, assim como o meio-campista Aurélien Tchouaméni, não participaram da atividade.

Saliba, que sofre com dores nas costas há várias semanas, seguiu um programa individualizado, enquanto Hernández e Tchouaméni foram poupados. No entanto, a comissão técnica indicou que não há "motivo para preocupação".

A França está no Grupo I da Copa do Mundo, junto com Senegal, Noruega e Iraque.