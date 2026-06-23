França registra quase 20 mortes por afogamento durante onda de calor

Quase 20 pessoas morreram por afogamento desde o fim de semana na França, que enfrenta uma intensa onda de calor, informou nesta terça-feira (23) a ministra dos Esportes e da Juventude, Marina Ferrari.

Uma onda de calor afeta vários países europeus e, na França, as temperaturas, em torno de 40ºC, provocaram a suspensão de aulas, o cancelamento de viagens de trens e o adiamento de eventos.

Na segunda-feira, um porta-voz da Defesa Civil francesa havia anunciado um balanço provisório de pelo menos 13 mortos por afogamento durante o fim de semana.

"Temos um observatório que acompanha os episódios de afogamento e que nos informa - embora eu ainda não tenha o número consolidado - sobre quase 20 mortes desde o início do fim de semana", declarou Ferrari nesta terça à rádio France Inter.

A ministra alertou para os riscos de nadar em áreas não vigiadas durante episódios de calor extremo e lembrou a importância de frequentar apenas locais supervisionados.

"Todos precisamos nos refrescar e queremos ter acesso à água, mas é fundamental respeitar as áreas que estão vigiadas. Vemos, por exemplo, jovens nadando em canais e é preciso ter muito cuidado com os lugares onde se decide entrar na água", ressaltou a ministra.

Esta é a segunda onda de calor para milhões de europeus em menos de um mês.

Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.

Na segunda-feira, dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos dentro do carro da família em Carpentras, no sudeste da França, e a principal hipótese para o falecimento é "a onda de calor", informou à AFP a promotora Hélène Mourges.