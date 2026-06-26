França goleia Noruega (4-1) e avança como líder do Grupo I da Copa

Ousmane Dembélé provou que a França não depende apenas de Kylian Mbappé e, com um hat-trick, comandou a goleada por 4 a 1 sobre a Noruega nesta sexta-feira (26), pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo, que terminou com os 'Bleus' na liderança após uma campanha com 100% de aproveitamento.

Dembélé marcou seus três gols no primeiro tempo (7', 20' e 32') e Desiré Doué colocou a cereja no bolo (90'+3) da vitória sobre a seleção norueguesa, que diminuiu com Thelo Aasgaard (21'), enquanto o astro Erling Haaland, poupado, acompanhou a partida do banco de reservas.

As duas equipes chegaram para o confronto em Foxborough (próximo de Boston) já classificadas para a fase de 16-avos de final e a França, como líder da chave, terá como adversário um dos melhores terceiros colocados, na próxima terça-feira, em East Rutherford.

No mesmo dia, em Arlington, a Noruega enfrentará a Costa do Marfim.

Espera-se que Haaland volte a ser titular no primeiro jogo do mata-mata do Mundial, enquanto o técnico da França, Didier Deschamps, voltará ao comando da equipe após ter ficado de fora da partida contra os noruegueses devido ao falecimento recente de sua mãe.

Apesar de sua ausência, Deschamps se tornou o técnico com mais vitórias em Copas do Mundo, com 17, superando o alemão Helmut Schön (16).

- À caça de Messi -

Com Haaland fora, o jogo desta sexta-feira não teve o duelo pessoal entre o camisa 9 norueguês e Mbappé, oportunidade que Dembélé aproveitou para entrar com confiança.

O atacante do Paris Saint-Germain havia marcado seu primeiro gol em Copas do Mundo no jogo anterior, contra o Iraque (3 a 0).

Contra a Noruega, o primeiro e o terceiro saíram com dois chutes cruzados dentro da área cercado por adversários. No segundo, um tiro certeiro de média distância.

Com um total de quatro gols até o momento no torneio, Dembélé se iguala a Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior na segunda posição da artilharia do Mundial, apenas um gol atrás de Lionel Messi.

- Mbappé em dia de garçom -

Mbappé, o herói francês nas vitórias contra Senegal e Iraque, com dois gols em cada jogo, também teve participação importante sexta-feira, dando as assistências para os dois primeiros gols de Dembélé.

Isso depois de acertar o travessão no primeiro lance da partida, com apenas 24 segundos de bola rolando.

Substituído nos minutos finais (87'), o capitão francês permanece com a marca de 16 gols em Copas do Mundo, dois atrás de Messi, que pode ampliar o recorde de maior artilheiro da história do torneio neste sábado, quando a Argentina encerra sua participação na fase de grupos contra a Jordânia.

- Rodízio nas duas equipes -

Enquanto a França fez quatro alterações no time titular em relação ao jogo da segunda rodada para poupar vários jogadores antes da fase de mata-mata, a Noruega fez um rodízio mais amplo no elenco. Além de Haaland, a outra estrela da equipe, Martin Odegaard, também começou no banco de reservas.

A decisão do técnico Stale Solbakken tirou poder de fogo do ataque norueguês, e o único momento de esperança foi o gol de Thelo Aasgaard.

Mas a ameaça ofensiva dos escandinavos parou por aí. A Noruega, inclusive, desperdiçou um pênalti no início do segundo tempo, quando o goleiro Mike Maignan defendeu a cobrança de Jorgen Strand Larsen (50').