França goleia Noruega (4-1) e avança como líder do Grupo I da Copa

Ousmane Dembélé provou que a França não depende apenas de Kylian Mbappé e, com um hat-trick, comandou a goleada por 4 a 1 sobre a Noruega nesta sexta-feira (26), pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo, que terminou com os 'Bleus' na liderança após uma campanha com 100% de aproveitamento.
Dembélé marcou seus três gols no primeiro tempo (7', 20' e 32') e Desiré Doué colocou a cereja no bolo (90'+3) da vitória sobre a seleção norueguesa, que diminuiu com Thelo Aasgaard (21'), enquanto o astro Erling Haaland, poupado, acompanhou a partida do banco de reservas.
As duas equipes chegaram para o confronto em Foxborough (próximo de Boston) já classificadas para a fase de 16-avos de final e a França, como líder da chave, terá como adversário um dos melhores terceiros colocados, na próxima terça-feira, em East Rutherford.
No mesmo dia, em Arlington, a Noruega enfrentará a Costa do Marfim.
Espera-se que Haaland volte a ser titular no primeiro jogo do mata-mata do Mundial, enquanto o técnico da França, Didier Deschamps, voltará ao comando da equipe após ter ficado de fora do jogo contra os noruegueses devido ao falecimento recente de sua mãe.
Apesar de sua ausência, Deschamps se tornou o técnico com mais vitórias em Copas do Mundo, com 17, superando o alemão Helmut Schön (16).
Escalações:
Noruega: Egil Selvik - Fredrik Aursnes, Henrik Falchener (Sondre Langas 66'), Leo Skiri Ostigard, Fredrik André Bjorkan (Marcus Holmgren Pedersen 46') - Kristian Thorstvedt (Morten Thorsby 46'), Patrick Berg (cap), Thelo Aasgaard - Oscar Bobb (Antonio Nusa 83'), Jorgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup (Jens Petter Hauge 83').
Técnico: Staale Solbakken
França: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 87'), Dayot Upamecano (Ibrahima Konaté 76'), Maxence Lacroix, Theo Hernandez - Ousmane Dembélé (Bradley Barcola 66'), Aurélien Tchouaméni - Michael Olise (Ryan Cherki 66'), Kouadio Koné, Désiré Doué - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 87').
Técnico: Guy Stéphan (substituto de Didier Deschamps, ausente por motivos pessoais).
* AFP