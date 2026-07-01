França deve levar Paraguai 'a sério', diz Mbappé

O astro da seleção francesa Kylian Mbappé considerou nesta terça-feira (30) que o Paraguai é um adversário que os 'Bleus' devem "levar a sério" nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Mbappé marcou dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia na fase de 16-avos, em East Rutherford, Nova Jersey.

E agora a equipe comandada por Didier Deschamps terá pela frente a seleção paraguaia, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

"Eles mostraram que são uma equipe que deve ser levada a sério", declarou Mbappé após a vitória sobre os suecos. "Não existe jogo fácil na Copa do Mundo".

O atacante do Real Madrid chegou a 18 gols em Mundiais, um a menos que o argentino Lionel Messi, maior artilheiro da história do torneio.

"Sei quem eu sou e sei o que tenho que fazer, mas não sou só eu. Todo o time sabe perfeitamente o que tem que fazer aqui", afirmou o capitão francês.

"Uma nova competição começou e jogamos bem", embora o início tenha sido "um pouco tímido", declarou Mbappé.

"Tivemos oportunidades que poderíamos ter aproveitado antes, mas isso é o futebol. Conseguimos marcar e controlar o jogo", continuou.

Após marcar seu primeiro gol nesta terça-feira, Mbappé deu um abraço caloroso em Deschamps, que ainda vive o luto do falecimento de sua mãe na semana passada.

"Isso reflete o espírito deste grupo. Está no nosso DNA. Estamos todos juntos. Sabemos que o treinador passou por um momento muito difícil", disse o camisa 10.

"Existem coisas mais importantes que o futebol, mas ele precisa saber, e ele sabe que nunca vai estar sozinho", concluiu Mbappé.