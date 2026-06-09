Fora da Copa do Mundo, China volta atenção ao árbitro Ma Ning

Sem disputar a Copa do Mundo de 2026, a China está incentivando seus torcedores a apoiarem o árbitro Ma Ning, que representará o país no torneio na América do Norte.

As cores da bandeira chinesa, vermelho e amarelo, coincidem com as dos cartões que Ma Ning distribui com empenho e que lhe renderam o apelido de "Mestre dos Cartões" ("Card Master").

Pela sexta edição consecutiva, a seleção masculina de futebol não conseguiu se classificar para a competição e sua última participação continua sendo em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Na ausência da equipe, Ma Ning, de 46 anos, ganhou uma notoriedade inesperada após ter publicado, no mês passado, fotos de sua trajetória rumo ao torneio.

Uma hashtag relacionada à sua viagem foi vista mais de 3,6 milhões de vezes na popular rede social chinesa Weibo. E sua conta na RedNote, outra plataforma popular no país, ganhou 195 mil seguidores em menos de duas semanas.

Ma Ning já colaborou com marcas como Lenovo, Hisense e o grupo de laticínios Mengniu.

Ele ganhou seu apelido após distribuir nove cartões amarelos e três vermelhos durante um acalorado clássico em Xangai, em 2015.

Em uma foto nas redes sociais, ele aparecia em um aeroporto chinês, pronto para viajar à Copa do Mundo de 2026. "Suas malas com certeza estão cheias de cartões amarelos e vermelhos", comentou um usuário do Weibo.

Ele participa de sua segunda Copa do Mundo, após ter estreado como quarto árbitro no Catar, em 2022.

Ma Ning é o único chinês na lista de 52 árbitros da Fifa e estará acompanhado na América do Norte pelo árbitro assistente Zhou Fei e pelo responsável pelo VAR Fu Ming.