Fonseca salva match point e vai para a final de duplas no ATP 500 de Halle

Dupla disputa o título neste domingo (21). @breakpoint_images / Instagram / Reprodução

Após um jogo disputadíssimo e emocionante, o brasileiro João Fonseca busca, neste domingo (21), seu primeiro título na grama no principal circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ao lado do alemão Daniel Altmaier, ele salvou o match point para derrotar o italiano Flavio Cobolli e o norte-americano Ben Shelton por 2 a 1, parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (14/16) e 11/9 na semifinal do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na tarde deste sábado. Os rivais do brasileiro e do alemão pelo título são os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti.

Será a segunda final de ATP nas duplas do tenista de 19 anos, que neste ano venceu o Rio Open, em parceria com o compatriota Marcelo Melo. Em simples, Fonseca conquistou dois títulos ATP, um em quadra dura (Basileia) e outro no saibro (Buenos Aires).

Especialistas em simples, Fonseca e Altmaier foram convidados para disputar o qualifying de duplas e perderam na última rodada. Entraram na chave principal como lucky losers (perdedores sortudos), quando acontece uma desistência de última hora. Eles aproveitaram o momento favorável e chegaram à disputa do título.

Inicialmente prevista para sexta-feira, a semifinal foi adiada para este sábado devido aos compromissos de simples de dois dos semifinalistas. Altmaier e Shelton precisaram de quase três horas para avançarem à semifinal de simples. Como os jogos foram muito longos, a organização decidiu colocar as duplas para se enfrentarem no sábado.

Neste sábado, antes de duplas, Shelton e Altmaier entraram em quadra para jogar individualmente e tiveram resultados distintos. O tenista dos EUA avançou à decisão ao vencer o ídolo local Alexander Zverev, embalado pela conquista recente de Roland Garros, por 2 a 1, e Altmaier caiu diante de Frances Tiafoe, compatriota de Shelton.

Como foi o jogo

Sem um especialista em duplas em quadra, a semifinal deste sábado começou sem quebras e no sexto game, no saque de Fonseca, aconteceu o primeiro break point da partida. A dupla do brasileiro e do alemão confirmou o serviço e empatou em 3 a 3. No nono game, Fonseca e Altmaier tiveram a chance de quebrar o serviço dos rivais, mas também falharam. O set foi então para o tie-break.

No desempate, Fonseca conseguiu um winner (bola vencedora) de devolução no saque de Cobolli e colocou sua parceria na frente com 3 a 2 e dois saques. Os cinco serviços seguintes foram confirmados, mas com uma dupla falta, Fonseca desperdiçou o primeiro set point. Na sequência, Cobolli empatou em 6 a 6. O brasileiro conseguiu outra ótima devolução, e a dupla teve novo set point. Altmaier não desperdiçou a oportunidade e fechou em 8/6.

O segundo set também foi bastante equilibrado, sem chances de quebras. No décimo game, um lance curioso envolveu o brasileiro, que foi ao chão ao tentar se desviar de um forte saque de Shelton. A bola atingiu Fonseca e arrancou a corrente do pescoço dele.

Leia Mais Brasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros

O segundo tie break do jogo foi emocionante, com quebras de ambos os lados. Os três primeiros set points foram desperdiçados por Cobolli/Shelton. Fonseca e Altmaier tiveram o match point no 9/8, mas não confirmaram. As parcerias foram confirmando os saques e alternando chances de fechar o set ou a partida.

Após uma dupla falta de Shelton, Altmaier teve o match point no 14/13, mas também errou dois saques seguidos. No sexto set point, Fonseca mandou para fora e a definição da vaga para a final foi para o match tie break.

Cobolli e Shelton começaram melhor e abriram 3 a 0, com duas devoluções certeiras no saque de Fonseca. O brasileiro e Altmaier até esboçaram uma reação, chegando a 8/8. Os rivais desperdiçaram o match point no primeiro de dois saques de Fonseca, com 9/8.

A dupla do brasileiro, na sequência, teve o quarto match point no saque de Cobolli e sacramentou a virada e a passagem à final contra os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, beneficiados pelo W.O. do americano Robert Galloway e o australiano John Peers por W.O. Galloway e Peers foram os algozes de Fonseca e Altmaier na última rodada do qualifying.

Rumo a Wimbledon

O ATP 500 de Halle abre a temporada da grama para o brasileiro e faz parte da preparação para a disputa de Wimbledon. Em simples, Fonseca caiu na estreia diante do alemão Yannick Hanfmann, 59º do mundo.

Antes do Grand Slam britânico, o brasileiro disputa mais um evento na grama, o ATP 250 de Eastbourne, também na Inglaterra. Número 25 do ranking de simples da ATP, o tenista de 19 anos será o cabeça de chave 2 e folga na primeira rodada do torneio sobre grama. Sua estreia será nas oitavas de final contra um adversário vindo do qualificatório.