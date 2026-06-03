Florentino Pérez promete contratar Mourinho e Konaté se for reeleito presidente do Real Madrid

O presidente em exercício do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmou nesta quarta-feira (3) que vai contratar o zagueiro francês Ibrahima Konaté e o técnico português José Mourinho caso vença as eleições do Real Madrid no domingo, dia 7 de junho.

"Se eu permanecer como presidente do Real Madrid, um dos grandes zagueiros do mundo, como Konaté, jogará pelo Real Madrid a partir da próxima temporada", garantiu Pérez em entrevista ao jornal As.

Caso a contratação se concretize, Konaté chegaria ao Real Madrid em uma transferência sem custos após deixar o Liverpool nesta temporada, depois de cinco anos no clube inglês.

O zagueiro da seleção francesa, que disputará a Copa do Mundo pela sua seleção, decidiu não renovar com os 'Reds' ao término de seu contrato.

"E ele não será o único dos grandes zagueiros a chegar se eu permanecer no comando do Real Madrid", acrescentou o dirigente do clube 'merengue', que cumpriu um primeiro mandato como presidente entre 2000 e 2006, seguido por seu atual segundo mandato, iniciado em 2009.

"(José) Mourinho e Konaté são minhas primeiras contratações", declarou ele, confirmando a chegada do técnico português para comandar o time caso consiga se manter na presidência.

Pouco antes, a conta oficial da campanha de Pérez no Instagram havia anunciado a chegada de Mourinho, condicionada à vitória do atual presidente nas eleições.

"Mourinho é um dos grandes técnicos do mundo e foi imensamente importante para o Real Madrid durante o tempo em que esteve conosco", lembrou Pérez na entrevista publicada pelo As em sua edição online na noite desta quarta-feira.

"Ele foi o treinador durante aquela famosa 'Liga dos Recordes'", acrescentou ele, se referindo à temporada 2011/2012, quando o Real Madrid conquistou o título nacional como a primeira equipe a atingir a marca recorde dos 100 pontos.

"Ele incutiu níveis muito elevados de competitividade na equipe, e isso foi crucial para tudo o que foi conquistado depois", insistiu Pérez.

O atual presidente do Real Madrid fez seus anúncios no Instagram e no jornal As quase simultaneamente com seu rival na eleição, Enrique Riquelme, que anunciou no canal de televisão Antena 3 que, caso seja eleito presidente, vai contratar dois astros do Manchester City: Erling Haaland e Rodri.

"Asseguro [aos sócios do Real Madrid] que teremos um elenco magnífico e uma equipe muito forte, contando com novas contratações", afirmou Pérez, garantindo também que Vinícius, Kylian Mbappé e Jude Bellingham permanecerão no Real Madrid.

"Vini é um dos melhores jogadores do mundo e está encantado por ser jogador do Madrid", explicou o dirigente 'merengue', insistindo que há tempo de sobra para a renovação de seu contrato.

Ele também elogiou Mbappé, afirmando que "ninguém deveria questionar a grandeza de um jogador tão extraordinário. Ele nos dará muitas alegrias e certamente triunfará no Real Madrid".