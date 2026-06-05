Florentino Pérez promete contratar Dumfries e fazer uma grande oferta por outro jogador

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse nesta quinta-feira (4) que vai contratar o holandês Denzel Dumfries se mantiver seu cargo após as eleições de domingo, e que fará uma oferta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 886 milhões na cotação atual) por outro jogador.

Pérez revelou no programa de TV Cuatro que o holandês Dumfries, "um lateral-direito muito bom", se junta ao zagueiro Ibrahima Konaté e ao técnico José Mourinho como parte de suas promessas de campanha.

"Estou adiantando esses três nomes, mas teremos contratações para muitas outras posições", acrescentou o atual presidente do Real Madrid na entrevista.

A apenas três dias da eleição presidencial do Real Madrid, Pérez anunciou que, se permanecer no cargo, fará uma oferta na terça-feira por um jogador avaliado em cerca de 150 milhões de euros.

"Vou fazer uma oferta a um grande clube da Liga dos Campeões por um grande jogador, um negócio que representaria a maior taxa de transferência da história do Real Madrid: pelo menos 150 milhões", disse Pérez.

O atual presidente afirmou que o jogador em questão não é Erling Haaland, prometido por seu rival Enrique Riquelme, nem os jogadores do Bayern de Munique Michael Olise ou Harry Kane, nem Doku, e tammpouco é um jogador da liga inglesa.

Após anunciar a intenção de contratar dois defensores, Pérez revelou que esse jogador misterioso seria um atleta de ataque ("do meio-campo para a frente"), sem dar mais detalhes além de mencionar que falariam primeiro com o clube do jogador.

Nesse contexto, Pérez destacou as negativas que surgiram depois que seu rival anunciou planos de contratar o atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland, caso fosse eleito.

"O pai de Haaland diz que é mentira, o agente de Haaland diz que é mentira, o City diz que é mentira. Como se pode citar um jogador sem ter falado com ninguém?", questionou o presidente do Real Madrid.

Pérez e Riquelme se enfrentam no próximo domingo na primeira eleição presidencial do Real Madrid em 20 anos.