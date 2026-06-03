Florentino confirma Mourinho no Real Madrid se vencer eleição e rival promete técnico 'estrela'

José Mourinho será o treinador do Real Madrid se Florentino Pérez for reeleito presidente do clube. A confirmação foi feita pelo próprio dirigente nesta quarta-feira, 3, em vídeo de campanha que mostra o técnico português vestindo a camisa merengue, dizendo "sim". Em seguida, é exibida a mensagem "Vota Florentino 2026. Muita história para fazer".

Presidente do Real desde 2009, Florentino concorre à reeleição, em pleito que será realizado no domingo, 7. Seu concorrente na disputa é Enrique Riquelme, que concedia entrevista ao programa El Hormiguero, do Marca, no momento do anúncio de Florentino. Ao comentar a opção do adversário, disse ter outra carta na manga.

"Ele é um bom treinador, mas o nosso projeto tem um estilo completamente diferente. Não gosto do Mourinho para o meu projeto. Tenho outro treinador em mente. Não posso dizer o nome dele, mas talvez ele seja a maior estrela do mundo depois dos jogadores do Real Madrid", afirmou.

O Real Madrid vive uma crise interna que bagunçou os bastidores e colocou o mandato de Florentino Pérez à prova. O mandatário precisou lidar com desentendimentos entre o técnico Álvaro Arbeloa, e Mbappé, e de brigas mais sérias no elenco, como a entre Tchouaméni e Valverde.

O clube foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo Bayern de Munique e perdeu a La Liga para seu maior rival, Barcelona, de maneira categórica.

Para Florentino, o grande problema foram essas informações terem vazado, ponto que também foi reforçado por Tchouaméni em coletiva de imprensa pela seleção francesa antes de amistoso com a Costa do Marfim. "Quem fez isso claramente está descontente e acredita que será demitido. Os jogadores discutem, brigam e depois seguem normalmente. O vazamento foi o pior de tudo", disse.