Final de Roland Garros 2026: onde assistir a Flavio Cobolli x Alexander Zverev

Flavio Cabolli e Alexander Zverev se enfrentam neste domingo (7), na quadra Philippe Chatrier, às 10h (horário de Brasília), em busca do título inédito de Roland Garros na categoria simples masculina.
Os tenistas duelam pela primeira vez em busca da conquista do Grand Slam francês. Para chegar na decisão, Zverev eliminou na semifinal o algoz de João Fonseca. Nesta sexta-feira (5), o alemão derrotou o tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 1.
O trabalho do italiano Cabolli foi bem mais fácil comparado ao do adversário. O número 14 do ranking passou para a final de Roland Garros após o italiano Matteo Arnaldi desistir de disputar a semifinal por conta de um vírus adquirido antes do confronto.
Zverev retorna à finalíssima de Roland Garros após dois anos. Em 2024, perdeu o confronto final para o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 2. Cobolli disputa o título pela primeira vez.
Flavio Cabolli x Alexander Zverev
- Data: 7 de junho, domingo
- Horário: 10h (de Brasília)
- Local: Quadra Philippe Chatrier
- Onde assistir: ESPN e Disney+
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