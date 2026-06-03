Final da NBA hoje: horário e onde assistir ao jogo 1 entre Spurs x Knicks

Victor Wembanyama (E) e Jalen Brunson (D) são destaques da final. Montagem com fotos de JESSE D. GARRABRANT e GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks começa nesta quarta-feira (3). A série pode chegar até sete partidas, portanto, a equipe que vencer quatro jogo será campeã da liga norte-americana de basquete.

Os dois primeiros confrontos terão mando dos Spurs, em San Antonio. A franquia texana teve melhor campanha na temporada regular em comparação com o adversário.

Os jogos 3 e 4 terão mando dos Knicks, em Nova York. Caso seja necessária a quinta partida, o duelo volta para San Antonio. Se houve o sexto jogo, os Knicks serão mandantes.

Por fim, caso a série chegue ao sétimo duelo, os Spurs terão a chance de definir o título em casa. Todos os jogos terão transmissão do Amazon Prime Vídeo.

Veja as datas dos jogos da final da NBA

Jogo 1: Spurs x Knicks — 3/6, às 21h30min

Spurs x Knicks — 3/6, às 21h30min Jogo 2: Spurs x Knicks — 5/6, às 21h30min

Spurs x Knicks — 5/6, às 21h30min Jogo 3: Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min

Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min Jogo 4: Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min

Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min Jogo 5: Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário)

Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário) Jogo 6: Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário)

Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário) Jogo 7: Spurs x Knicks — 19/6, às 21h30min (se necessário)