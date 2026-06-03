Final da NBA hoje: horário e onde assistir ao jogo 1 entre Spurs x Knicks

A final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks começa nesta quarta-feira (3). A série pode chegar até sete partidas, portanto, a equipe que vencer quatro jogo será campeã da liga norte-americana de basquete.
Os dois primeiros confrontos terão mando dos Spurs, em San Antonio. A franquia texana teve melhor campanha na temporada regular em comparação com o adversário.
Os jogos 3 e 4 terão mando dos Knicks, em Nova York. Caso seja necessária a quinta partida, o duelo volta para San Antonio. Se houve o sexto jogo, os Knicks serão mandantes.
Por fim, caso a série chegue ao sétimo duelo, os Spurs terão a chance de definir o título em casa. Todos os jogos terão transmissão do Amazon Prime Vídeo.
Veja as datas dos jogos da final da NBA
- Jogo 1: Spurs x Knicks — 3/6, às 21h30min
- Jogo 2: Spurs x Knicks — 5/6, às 21h30min
- Jogo 3: Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min
- Jogo 4: Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min
- Jogo 5: Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário)
- Jogo 6: Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário)
- Jogo 7: Spurs x Knicks — 19/6, às 21h30min (se necessário)
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