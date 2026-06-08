Final da NBA hoje: horário e onde assistir ao jogo 3 entre Spurs x Knicks

O jogo 3 da final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks ocorre nesta segunda-feira (8), às 21h30min, no Madison Square Garden, em Nova York.
Os Knicks levaram a melhor nos dois primeiros duelos, mesmo fora de casa, e abriram 2 a 0.
Agora, serão dois confrontos com mando da franquia de Nova York, que conquistou o título da NBA pela última vez em 1973. Todas as partidas da série contam com transmissão da Prime Video.
Veja as datas dos jogos da final da NBA
- Jogo 3: Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min
- Jogo 4: Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min
- Jogo 5: Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário)
- Jogo 6: Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário)
- Jogo 7: Spurs x Knicks — 19/6, às 21h30min (se necessário)
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar