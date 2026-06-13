Fifa renomeia estádios da Copa do Mundo para ocultar marcas comerciais de terceiros

Os torcedores que foram assistir à partida entre Estados Unidos e Paraguai nesta sexta-feira (12), a primeira da Copa do Mundo de 2026 em solo americano, podem ter se surpreendido: por que nunca tinham ouvido falar do 'Los Angeles Stadium'?

O estádio onde as equipes da NFL Rams e Chargers costumam jogar é conhecido como SoFi Stadium. No entanto, a Fifa aplica uma política de "estádio limpo", que proíbe a exibição de marcas comerciais que não estejam entre os seus patrocinadores oficiais.

Empresas como SoFi, MetLife e NRG, que assinaram contratos multimilionários pelos 'naming rights' (direitos de nome) de seus respectivos estádios, viram esses locais serem temporariamente renomeados como Los Angeles Stadium, New York-New Jersey Stadium e Houston Stadium para o evento esportivo mais assistido do planeta.

"Não estão satisfeitos. Pagaram muito dinheiro para ter visibilidade nesses estádios, mas é uma daquelas coisas que provavelmente não podiam evitar nesta situação", disse à AFP Rick Burton, professor emérito da Falk College of Sport da Universidade de Syracuse.

Como todas as partidas da Copa do Mundo estão sendo disputadas em instalações já existentes, ao contrário do torneio de 2022 no Catar, onde vários estádios foram construídos especificamente para o evento, essas mudanças temporárias de nome ganharam maior relevância desta vez, observou ele.

O único estádio da Copa do Mundo de 2026 não afetado por essa regra é o BC Place, em Vancouver.

"Os nomes oficiais dos estádios para a Copa do Mundo da Fifa de 2026 foram adaptados aos nomes das cidades-sede e podem diferir dos nomes comuns usados localmente", afirmou a Fifa no site do torneio.

- Atlanta, "a salvo" -

Nem todos os locais conseguiram cumprir integralmente as normas. O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, não encontrou uma maneira de ocultar o logotipo gigante da montadora instalado na cobertura do estádio, um elemento composto por oito painéis que giram para se fechar como a abertura de uma câmera fotográfica.

Sem conseguir cobrir o logotipo sem danificar a estrutura, a entidade máxima do futebol permitiu que ele permanecesse visível, segundo relatos da imprensa americana.

"A Fifa está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades dos estádios e as cidades-sede para implementar requisitos de proteção de marca consistentes com as edições anteriores do torneio, levando em conta as considerações operacionais e de infraestrutura específicas de cada local", informou a organização ao The Athletic.

Em Seattle, a empresa de telecomunicações Lumen decidiu encarar a situação com bom humor, produzindo um vídeo divertido no estádio que patrocina, casa habitual dos Seahawks, da NFL, e dos Sounders, da MLS, a liga norte-americana de futebol.

"À medida que torcedores de todo o mundo chegam à nossa cidade e ao nosso estádio, minha função é garantir que nossa marca não apareça em lugar nenhum", disse Ryan Asdourian, diretor de estratégia e marketing da empresa, no vídeo.

Usando um capacete e vestindo um colete de segurança fluorescente, o executivo aparece vasculhando o local em busca de qualquer referência à Lumen, e o logotipo da empresa acaba ganhando destaque, pelo menos dentro do próprio vídeo.

Como os Jogos Olímpicos também adotam uma política semelhante de limpeza comercial em suas sedes, o SoFi Stadium terá de remover novamente a marca de seu patrocinador daqui a dois anos, quando sediará, entre outros eventos, a cerimônia de abertura dos Jogos de Los Angeles 2028.