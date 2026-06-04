Movimento na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, na abertura dos eventos da Maratona do Rio. Nicholas Lyra / Agência RBS

Ao som das turbinas de avião que decolavam e aterrisavam no aeroporto Santos Dumont, a Marina da Glória amanheceu mais movimentada que o habitual, mesmo para um início de feriadão. Isso porque desde a quinta-feira (4) até o domingo (8) a Maratona do Rio percorrerá ruas, avenidas e principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Conforme a organização do evento, são mais de 70 mil participantes nas provas de 5 e 10 quilômetros, além da meia-maratona (21.097m) e maratona (42.195m). E, desde às 7h, era possível ver, pelas ruas do Rio, corredores rumo ao mesmo ponto.

Em uma nubalada Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, com o Pão de Açúcar ao fundo, o movimento era intenso para a retirada dos kits da prova. O primeiro evento, a corrida dos 5km, acontece nesta quinta-feira, às 17h (veja abaixo a programação).

Cariocas na Maratona de Porto Alegre

Cariocas disputaram Maratona de Porto Alegre, no fim de semana passado. Nicholas Lyra / Agência RBS

Em busca de gaúchos, cheguei a ser "enganado" pela camisa oficial da meia-maratona de Porto Alegre, disputada no último sábado (1º). Questionado, logo o sotaque entregou que tratava-se de uma carioca que correu a prova na Capital, há menos de uma semana.

Larissa Santos, 32 anos, não poupou elogios à prova e à cidade:

— O clima lá ajuda muito. Achei bem organizada a prova, bem agradável de correr lá. Fui em busca do meu RP (recorde pessoal) e consegui. Porto Alegre me marcou de uma forma bem legal — afirmou.

Paula Diniz, 34 anos, correu pela primeira vez uma maratona, e em solo gaúcho. Mas afirmou que, dessa vez, no Rio, vai só prestigiar o evento:

— Foi uma experiência muito positiva. O clima da cidade, o pessoal como um todo. Gostei bastante, a cidade vive a experiência. Mas ainda tô tentando voltar a caminhar, vou só curtir — brincou.

Movimento de todo o Brasil

Com cerca de 75% dos corredores vindos de fora do Rio de Janeiro, era possível ouvir os diferentes sotaques que marcam o Brasil. Conforme a organização da prova, há participantes dos 27 estados do país.

Minas Gerais fazia jus ao segundo estado com maior número de inscritos, à exceção do Rio. As camisas mais vistas na Marina da Glória, além das do Flamengo (maioria) e do Botafogo, eram as de Cruzeiro e Atlético-MG.

Uma dessas representantes mineiras é Juliana Dias, 46 anos. Acompanhada da família, que chegou ao Rio de excursão, planejam ficar até domingo (7), data da Maratona, para desfrutar da experiência completa do evento:

— Exeperiência linda, expectativa muito grande. Vou fazer "só" 5 e 10 dessa vez. Mas no ano que vem queremos retornar para mais — projetou.

Família mineira veio prestigiar Juliana (de amarelo) nas provas de 5 e 10 quilômetros. Nicholas Lyra / Agência RBS

Mas há também aqueles que se propõem a desafios maiores. Depois de fazer uma meia-maratona no Rio no ano passado, José Neto, 31 anos, de Jundiaí (SP), vai estrear no desafio 21+42km:

— Preparação bem complexa, mas vai dar tudo certo. Sempre volto todo ano. Ano passado fiz 21, agora vou para mais — afirmou.

Serviço - 24ª Maratona do Rio

5km

Data: 04/06 (quinta), às 17h

Largada: Aterro do Flamengo

10km

Data: 05/06 (sexta), às 7h

Largada: Aterro do Flamengo

21km

Data: 06/06 (sábado), às 5h30min

Largada: Praia do Leblon

42km

Data: 07/06 (domingo), às 5min

Largada: Praia da Reserva

Retirada de kits (na Marina da Glória)

04/06 - 08h às 16h

05/06 - 10h às 19h

06/06 - 12h às 17h