Esportes

Corrida de rua
Notícia

Feriado marca abertura dos eventos da Maratona do Rio 2026; confira a programação

De quinta a domingo, mais de 70 mil participantes percorrem os pontos turísticos da Cidade Maravilhosa nas provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros

Nicholas Lyra

direto do Rio de Janeiro (RJ)

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS