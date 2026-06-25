Federação Venezuelana de Futebol relata desaparecimento de jogadores após terremoto no país

O primeiro tremor, às 19h4min de Brasília, teve magnitude 7,2 e o segundo, 7,5. FEDERICO PARRA / AFP

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) tem utilizado suas contas no X (antigo Twitter) para pedir ajuda no resgate e localização de jogadores que foram atingidos pelo terremoto da última quarta-feira (25).

Alguns nomes já foram localizados e estão a salvo, conforme a FVF. Por outro lado, jogadores ainda seguem desaparecidos, casos de Mainell Rondón, de 12 anos, da Adiffem, Yimvert Berroterán, de 18 anos, do UCV FC, atleta considerado uma das promessas do futebol venezuelano, José Pimentel, de 16 anos, do Deportivo La Guaira, e Rosmel Ramos.

Uma das regiões mais afetadas é La Guaira, onde o Deportivo de La Guaira designou o Centro de Alto Rendimento Santo Tomás de Aquino como ponto de coleta de coleta para auxílio aos desabrigados.

Antes, o jogador argentino Lucas Trejo pediu ajuda para localizar a sua família. Ele atua pelo Marítimo de La Guaira.

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família por favor", escreveu.

A FVF manifestou solidariedade para as pessoas e comunidades afetadas pelos terremotos e se colocou à disposição para atuar como canal de divulgação de informações.

Onde aconteceram os terremotos?

Na manhã desta quinta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, atualizou o balanço de vítimas, informando 188 mortos e 1,5 mil feridos.

Um primeiro tremor teve epicentro 21 quilômetros ao oeste da cidade de Morón, na costa ao norte do país, às 19h4min (no horário de Brasília), e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, a alguns quilômetros de distância, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Qual a magnitude dos tremores?

O primeiro tremor, às 19h4min de Brasília, teve magnitude 7,2 e o segundo, 7,5, um minuto depois. Foi o terremoto mais potente a atingir a Venezuela desde 1900, de acordo o USGS. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 20 réplicas (sismos menores) nas horas seguintes.