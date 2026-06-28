Federação uruguaia confirma lesão de ligamento do volante Manuel Ugarte

O volante Manuel Ugarte sofreu uma lesão de ligamento durante a derrota do Uruguai por 1 a 0 para a Espanha, que resultou na eliminação da 'Celeste' na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, informou Associação Uruguaia de Futebol (AUF) neste domingo (28).

Ugarte se lesionou no final do primeiro tempo da partida válida pelo Grupo H, disputada na última sexta-feira, que encerrou a campanha decepcionante da equipe de Marcelo Bielsa no torneio, com dois empates (contra Arábia Saudita e Cabo Verde, estreante em Mundiais) e a derrota para os espanhóis.

O meio-campista do Manchester United "sofreu uma lesão no joelho esquerdo" e os exames iniciais "indicam uma lesão de ligamento", aponta o comunicado da AUF.

A gravidade da lesão não foi confirmada pela federação. A imprensa uruguaia noticiou que provavelmente se trata de uma ruptura do ligamento cruzado, o que deixaria o jogador afastado dos gramados pelo menos até 2027.