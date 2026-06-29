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Federação da Austrália anuncia amistosos contra a Seleção Brasileira 

Partidas serão realizadas nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, após o término da Copa do Mundo.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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