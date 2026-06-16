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Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos em condomínio de luxo no litoral gaúcho; saiba onde

Estrutura prevê a maior piscina com praia artificial do Brasil, com 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água

Zero Hora

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