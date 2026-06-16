Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos em condomínio de luxo no litoral gaúcho; saiba onde

Projeto de condomínio em que a família de CR7 investiu. Arte / Reprodução

A família de Cristiano Ronaldo está cada vez mais fincando raízes no Brasil. Uma das aquisições mais recentes no país foi a compra de três terrenos em um condomínio de luxo no litoral do Rio Grande do Sul. O empreendimento tem previsão de ficar pronto em 2028 e promete ter a maior piscina com praia artificial do Brasil.

Katia Aveiro, irmã do craque, e dona Dolores, mãe de CR7, compraram os três lotes no condomínio Bravia Marina, que fica às margens da RS-407, no acesso a Xangri-Lá, cidade do Litoral Norte.

Cada terreno tem cerca de 500m² e 600m². Os valores variam entre R$ 600 mil e R$ 1,5 milhão – o Valor Geral de Vendas (VGV) total é estimado em R$ 410 milhões. São 450 lotes no condomínio e 70% da área navegável, com acesso direto à água.

A estrutura prevê a maior piscina com praia artificial do Brasil, com 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água e mais de 5 mil metros quadrados de faixa de areia natural. O empreendimento ainda terá píer flutuante, passarela à beira-rio, atracadouro, heliponto, quadras esportivas e espaços para beach tennis.

Cristiano Ronaldo disputa sua última Copa do Mundo com a seleção de Portugal. A estreia será nesta quarta-feira (17), às 14h, contra a República Democrática do Congo.

Negócios em solo gaúcho

A mãe de Cristiano Ronaldo esteve em Xangri-Lá no Réveillon de 2025 e conheceu a região. Já Katia mora em Gramado e já teve um restaurante de comida portuguesa na cidade com produtos ligados ao jogador. A irmã do craque é casada com o gaúcho Alexandre Bertolucci Júnior.

O restaurante fechou, mas a família mantém negócios no Brasil. Além dos terrenos no condomínio, os Aveiro também lançaram um empreendimento em um dos principais pontos de Gramado, na serra gaúcha, no início deste ano.

Cristiano Ronaldo também tinha participação no setor imobiliário em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O astro português foi garoto-propaganda de uma construtora pela proximidade dos donos com a família Aveiro, que confirmou que iria investir na cidade na época.

A história com o Rio Grande do Sul teve um ponto de virada em 2017, quando Katia visitou Gramado, cidade natal do marido. A experiência marcou o início de uma relação que, aos poucos, se transformou em mudança definitiva.

Empresária e influenciadora digital, Katia também é cantora e participou de um evento em 2016 no Beira-Rio. A portuguesa se apresentou durante o Gigante Bowl, que marcou a final do Campeonato Gaúcho de futebol americano.

Cristiano Ronaldo é o irmão mais novo e completa o núcleo familiar ao lado dos irmãos Elma e Hugo. O pai deles, Dinis Aveiro, morreu em 2005.