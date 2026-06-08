Fabio Grosso é o novo técnico da Fiorentina

O ex-jogador da seleção italiana Fabio Grosso, que recentemente deixou o comando do Sassuolo, foi anunciado como novo técnico da Fiorentina nesta segunda-feira (8).

A 'Viola' teve uma temporada 2025/2026 desastrosa sob o comando de Stefano Pioli e, posteriormente, de Paolo Vanoli, que foi demitido na semana passada, apesar de ter garantido a permanência da equipe na primeira divisão do Campeonato Italiano (terminando na 15ª colocação).

Campeão do mundo pela 'Azzurra' em 2006, Grosso, de 48 anos, estava no Sassuolo desde julho de 2024, quando a equipe disputava a Serie B. Ele conseguiu levar o clube de volta à elite em sua primeira temporada e terminou a campanha na Serie A com uma honrosa 11ª posição.

Esta será a primeira experiência do ex-lateral no comando de um dos clubes históricos do futebol italiano.

Antes do Sassuolo, em 2023, Grosso teve uma breve passagem de três meses pelo Lyon, da França, clube que também defendeu como jogador.