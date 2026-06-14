F1: Chefe da Mercedes, Toto Wolff critica confiabilidade da equipe: 'Não é boa o suficiente'

Chefe da Mercedes, Toto Wolff afirmou que a confiabilidade da equipe líder isolada do Mundial de Construtores da F-1 "simplesmente não é boa o suficiente". A declaração acontece após o italiano Kimi Antonelli perder um pódio no GP da Catalunha com um abandono no final da corrida deste domingo. A prova foi vencida por Lewis Hamilton, da Ferrari, e encerrou a hegemonia da Mercedes, até então imbatível na temporada.

Antonelli, líder do Mundial, parecia destinado a terminar em segundo lugar neste domingo, após ter ultrapassado o seu companheiro de equipe, George Russell, a cinco voltas do final. No giro seguinte, porém, o italiano foi obrigado a deixar a disputa com um problema mecânico. Foi seu primeiro abandono da temporada.

"Não podemos competir pelo campeonato se a cada duas corridas um carro perde muitos pontos", afirmou Wolf à Sky Sports F1. "É uma coisa atrás da outra, e para terminar em primeiro, é necessário inicialmente terminar a corrida. A confiabilidade simplesmente não é boa o suficiente."

Além do abandono de Antonelli, Russell também precisou parar quando liderava O GP do Canadá, em maio. A confiabilidade se tornou um tema crucial com o regulamento da F-1 para 2026, e os motores da Mercedes têm apresentado problemas.

Neste domingo, antes do abandono do líder do campeonato, os dois carros da Mercedes estavam atrás do heptacampeão Lewis Hamilton, que conquistou sua primeira vitória pela Ferrari. Wolff disse acreditar que as disputas internas na equipe durante corrida, com Antonelli pressionando Russell, podem ter custado a vitória da Mercedes, já que Hamilton retornou à liderança após fazer sua última parada nos boxes sob safety car virtual.

"Tentamos correr limpo no jogo de equipe, mas talvez isso nos tenha custado a vitória hoje. É algo que precisamos discutir com os pilotos", afirmou Wolff, citando que Antonelli e Russell disputaram uma corrida acirrada antes da parada do britânico. "Acho que perdemos seis segundos para Lewis, e aí, obviamente, com safety car virtual, a ordem mudou."