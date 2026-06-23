Expedição vai recuperar o corpo de 'Botas Verdes', icônica vítima do Everest

A Índia prepara uma missão para recuperar o corpo de um alpinista que morreu no Everest e é conhecido há mais de 30 anos como "Botas Verdes", após testes de DNA confirmarem que se tratava de um soldado indiano, segundo documentos vistos pela AFP nesta terça-feira (23).

As botas verde-limão do corpo congelado são um dos marcos mais famosos para alpinistas no pico mais alto do mundo, localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete.

A quase 8.500 metros de altitude, o corpo permanece em uma vala desde maio de 1996, quando uma nevasca devastadora matou oito alpinistas no Everest. Por muito tempo, acreditou-se que fosse o corpo de Tsewang Paljor, membro da Polícia de Fronteira Indiano-Tibetana (ITBP).

Mas a ITBP acaba de confirmar que se trata de Dorje Morup, um dos dois colegas de Paljor naquela fatídica ascensão. Um "processo de verificação preliminar" já havia indicado essa pista em 2024.

Documentos publicados em um site do governo indiano detalham a expedição para recuperar amostras de DNA. Esta é a primeira vez que as autoridades revelam oficialmente a identidade do corpo.

As forças de segurança indianas lançaram uma licitação para uma recuperação em grande escala, uma operação em alta altitude com condições extremas que exige vários alpinistas.

Mais de 300 pessoas morreram tentando alcançar o pico mais alto da Terra desde o início das expedições na década de 1920 e inúmeros corpos permanecem em suas encostas.