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Ex-campeã de Wimbledon, Markéta Vondroušová é suspensa por 4 anos por recusar teste antidoping

Tcheca foi suspensa até junho de 2030 e está proibida de participar de competições ou treinamentos oficiais

AFP

Zero Hora

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