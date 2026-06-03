Everest tem número recorde alpinistas em uma temporada

Mais de mil alpinistas alcançaram o topo do Monte Everest nesta temporada, informaram as autoridades do Nepal nesta quarta-feira (3), o que significa que esta foi a temporada de maior fluxo da história na montanha.

Alpinistas e as autoridades locais afirmaram que uma ampla janela para alcançar o topo - um período com condições meteorológicas estáveis que permite ascensões com segurança - contribuiu para o aumento de escaladas bem-sucedidas.

"Mais de mil alpinistas chegaram ao cume nesta temporada, mas o número final ainda terá que ser verificado", disse à AFP Himal Gautam, funcionário do departamento de turismo do Nepal.

Segundo o 'Himalayan Database', o maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada havia sido registrado em 2019, quando 877 pessoas declararam que alcançaram o topo.

O número total de ascensões bem-sucedidas será contabilizado após a verificação das escaladas, o que exige fotos e declarações da empresa de expedição e dos guias de cada alpinista.

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta temporada: dois indianos e três montanhistas nepaleses que participavam dos preparativos para as expedições no Everest. Outro guia nepalês desapareceu durante a descida e ainda não foi encontrado.

A maior montanha do mundo se estende pela fronteira entre Nepal e China e pode ser escalada pelas duas vertentes. O governo chinês, no entanto, fechou este ano sua rota que começa no Tibete.

O Nepal emitiu um número recorde de 494 permissões para estrangeiros na temporada, o que provocou o surgimento de uma cidade de barracas ao pé da montanha para os alpinistas e as equipes de apoio.

Somente em 21 de maio, 275 alpinistas alcançaram o cume do Everest, de 8.849 metros, o que transformou este dia no mais movimentado da história no lado sul.

Na data, fotos de filas de alpinistas aguardando para chegar ao topo foram divulgadas nas redes sociais.

Na atual temporada, vários recordes foram superados, incluindo o do maior número de ascensões ao cume pelo guia nepalês Kami Rita Sherpa, que celebrou sua 32ª escalada ao topo.

O Nepal abriga oito das 10 maiores montanhas do planeta.