EUA estreia na Copa do Mundo com goleada (4-1) sobre o Paraguai

A seleção dos Estados Unidos, um dos três países-sede da Copa do Mundo de 2026, estreou no torneio com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Paraguai, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Após um primeiro tempo sólido, com grande atuação de Christian Pulisic, os anfitriões foram para o intervalo com uma vantagem de três gols, graças a um gol contra do paraguaio Damián Bobadilla (7') e a dois gols de Folarin Balogun (31' e 45+5').
A 'Albirroja', que volta a disputar um Mundial após uma ausência de 16 anos, descontou no segundo tempo (73'), mas acabou sofrendo o quarto gol pouco antes do apito final, num belo chute de Giovanni Reyna (90+3').
Com essa vitória, os Estados Unidos lideram o Grupo D, cuja primeira rodada se encerra neste sábado com a partida entre Austrália e Turquia.
Com o retorno da Copa do Mundo à terra do 'soccer' (após a primeira edição de 1994), os EUA causaram uma forte impressão com uma defesa aguerrida e um quarteto ofensivo explosivo: um brilhante Christian Pulisic (substituído no intervalo por motivos ainda desconhecidos) e Sergiño Dest nas pontas, Weston McKennie na armação das jogadas e Balogun liderando o ataque.
O espetáculo foi acompanhado das arquibancadas por diversas celebridades, incluindo o cineasta George Lucas, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Tom Cruise - acompanhando David Beckham (o ex-jogador inglês havia inaugurado sua estrela na Calçada da Fama poucas horas antes) -, a atriz e cantora Hilary Duff, a lenda da NBA Kareem Abdul-Jabbar e Paris Hilton, que trouxeram um toque de glamour ao evento.
Também estava presente a cantora californiana Katy Perry, que se apresentou no show pré-jogo, acompanhada de seu parceiro, o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.
Escalações:
Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream (cap.), Antonee Robinson - Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman (Giovanni Reyna 82') - Sergiño Dest (Tim Weah 72'), Folarin Balogun (Ricardo Pepi 72'), Christian Pulisic (Sebastian Berhalter 46').
Técnico: Mauricio Pochettino.
Paraguai: Orlando Gill - Juan Caceres (Victor Velazquez 79'), Gustavo Gomez (cap.), Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gomez (Kaku 80'), Damian Bobadilla (Mauricio Magalhães Prado 46'), Adrián Cubas - Miguel Almiron (Ramón Sosa Acosta 79'), Arnaldo Sanabria (Alex Arce 62'), Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro
* AFP