EUA estreia em casa na Copa do Mundo contra um Paraguai que promete lutar

Em um duelo entre treinadores argentinos de estilos diferentes, o coanfitrião Estados Unidos e o Paraguai iniciam suas campanhas na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (12), plenamente cientes de que o Grupo D não permite margem para erros.

Sob o comando de Mauricio Pochettino, os Estados Unidos têm a vantagem de jogar em casa, inclusive para além da exigente fase de grupos, que disputam ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia.

No entanto, o fervor da torcida não está garantida em um país onde a seleção local frequentemente se vê em desvantagem numérica diante de torcedores rivais, impulsionados por grandes comunidades de imigrantes.

Pela frente, terão um Paraguai renovado, que retorna à Copa do Mundo após uma ausência de 16 anos e promete dar trabalho.

Liderados pelo também argentino Gustavo Alfaro, os 'guaranis' estão determinados a resgatar sua identidade e voltar a ser aquele time disciplinado e aguerrido que, por anos, fez frente às potências do futebol.

Enquanto Christian Pulisic, do Milan, será o jogador a ser observado do lado dos Estados Unidos, os sul-americanos apostam na solidez defensiva de seu capitão, Gustavo Gómez, peça-chave do Palmeiras.

Para Pochettino, o sucesso de sua equipe dependerá de canalizar a "imensa inspiração" que vem de jogar em casa.

No lado da 'Albirroja', Alfaro incentiva seus jogadores a "respeitarem a identidade histórica" da seleção.

"Deixamos a paixão para as arquibancadas. Em campo, traremos coração, disciplina, esforço, talento, garra e humildade", declarou o técnico antes do torneio.

- Estratégia 'albiceleste' -

A escola argentina está presente no comando das duas seleções, mas Pochettino e Alfaro diferem em suas personalidades e nos estilos de jogo que implementam.

O técnico dos EUA, conhecido por sua postura serena à beira do campo, enfrentou altos e baixos na caminhada rumo à Copa do Mundo. Mas ele deu uma demonstração de força no final do ano ao comandar uma equipe formada majoritariamente por reservas em uma goleada de 5 a 1 sobre o Uruguai de Marcelo Bielsa.

Dias atrás, às vésperas da Copa do Mundo que os Estados Unidos sediam junto com México e Canadá, a seleção americana fez um jogo duro contra a poderosa Alemanha, apesar de ser derrotada por 2 a 1 em seu último amistoso antes da estreia no torneio.

Muito mais evoluídos futebolisticamente do que quando o país sediou o Mundial de 1994, os americanos sabem que podem "competir com qualquer um", disse Pulisic à AFP.

O astro de 27 anos ressaltou que Pochettino tem focado em deixar a equipe "pronta para a batalha".

Espera-se que os Estados Unidos escalem o atacante do Monaco, Folarin Balogun, entre Pulisic e Sergiño Dest (do PSV Eindhoven), com um meio-campo formado por Weston McKennie, o armador Malik Tillman (do Bayer Leverkusen) e o volante Tyler Adams (do Bournemouth).

No banco adversário no jogo desta sexta-feira, que começa às 22h (horário de Brasília), estará Gustavo Alfaro, o homem que resgatou o Paraguai de uma situação crítica e o devolveu à elite mundial.

Conhecido por dar um tom filosófico às suas palestras e discursos, Alfaro mais uma vez invocou o espírito de uma batalha épica na preparação para o torneio, buscando motivar seus jogadores e a torcida.

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, sua última participação antes desta edição de 2026, a seleção sul-americana deu um grande susto na Espanha, que viria a ser a campeã, no duelo das quartas de final.

Neste Mundial na América do Norte, Alfaro buscará transformar sua equipe, mais uma vez, em um "adversário indigesto" para as grandes potências.

Além de Gómez, ele conta com jogadores capazes de decidir jogos, como Miguel Almirón e Julio Enciso, o artilheiro da equipe, que chega à partida de estreia após sofrer uma lesão na coxa direita durante o jogo em que o Paraguai se despediu de sua torcida.

Embora não se esperasse que o jogador estivesse pronto antes da segunda partida da fase de grupos contra a Turquia, ele se movimentou bem em campo durante o último treino, nesta quinta-feira, e poderá figurar na escalação inicial para o jogo de estreia.