Etíopes dominam e vencem a Maratona do Rio 

No masculino, tempo ficou um segundo acima do recorde estabelecido em Porto Alegre na semana passada. Montagem sobre fotos / Maratona do Rio / Divulgação

Depois de quatro dias de eventos, a Maratona do Rio chegou a sua prova principal neste domingo (7), com os 42 quilômetros. E o domínio foi da Etiópia: atletas do país africano venceram tanto no masculino quanto no feminino.

A largada da prova aconteceu às 5h30min da manhã, na praia da Reserva. A chegada foi 2h10min depois, na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo.

No masculino, a vitória foi de Tsegaye Getachew, da Etiópia. O tempo final corrigido foi 2h10min22s. O segundo colocado também foi da Etiópia: Antenyaehu Dagnachew Yisma.

Mas a marca de Porto Alegre, recorde em um evento de maratona no Brasil, foi mantida. Isso porque o atleta etíope terminou apenas um segundo acima de Daniel Kiprono Sang, no domingo passado (1º), no Rio Grande do Sul.

No feminino, o domínio foi ainda mais amplo: seis atletas da Etiópia chegaram nas primeiras posições. Vitória de Gadise Mulu Demissie, com 2h25min47s.

Os melhores brasileiros

No masculino, o melhor brasileiro ficou na 10ª posição geral. Melquisedeque Messias Ribeiro chegou pouco mais de seis minutos depois do vencedor, com tempo final de 2h16min48s.

Já no feminino, a melhor brasileira chegou em 11º lugar. Amanda Aparecida de Oliveira finalizou a Maratona do Rio em 2h38min58s.

Pódio masculino

1. Tsegaye Getachew (ETH)

2. Antenyaehu Dagnachew Yisma (ETH)

3. Daniel Mesfun Teklebrahan (EUA)

4. Mustapha Houdadi (MAR)

5. Victor Kipchirchir (QUE)

10. Melquisedeque Messias Ribeiro (melhor brasileiro)

Pódio feminino