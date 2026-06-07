Etíopes dominam e vencem a Maratona do Rio 

Depois de quatro dias de eventos, a Maratona do Rio chegou a sua prova principal neste domingo (7), com os 42 quilômetros. E o domínio foi da Etiópia: atletas do país africano venceram tanto no masculino quanto no feminino.
A largada da prova aconteceu às 5h30min da manhã, na praia da Reserva. A chegada foi 2h10min depois, na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo.
No masculino, a vitória foi de Tsegaye Getachew, da Etiópia. O tempo final corrigido foi 2h10min22s. O segundo colocado também foi da Etiópia: Antenyaehu Dagnachew Yisma.
Mas a marca de Porto Alegre, recorde em um evento de maratona no Brasil, foi mantida. Isso porque o atleta etíope terminou apenas um segundo acima de Daniel Kiprono Sang, no domingo passado (1º), no Rio Grande do Sul.
No feminino, o domínio foi ainda mais amplo: seis atletas da Etiópia chegaram nas primeiras posições. Vitória de Gadise Mulu Demissie, com 2h25min47s.
Os melhores brasileiros
No masculino, o melhor brasileiro ficou na 10ª posição geral. Melquisedeque Messias Ribeiro chegou pouco mais de seis minutos depois do vencedor, com tempo final de 2h16min48s.
Já no feminino, a melhor brasileira chegou em 11º lugar. Amanda Aparecida de Oliveira finalizou a Maratona do Rio em 2h38min58s.
Pódio masculino
- 1. Tsegaye Getachew (ETH)
- 2. Antenyaehu Dagnachew Yisma (ETH)
- 3. Daniel Mesfun Teklebrahan (EUA)
- 4. Mustapha Houdadi (MAR)
- 5. Victor Kipchirchir (QUE)
- 10. Melquisedeque Messias Ribeiro (melhor brasileiro)
Pódio feminino
- 1. Gadise Mulu Demissie (ETH)
- 2. Tirfi Tsegaye Beyene (ETH)
- 3. Azmera Abrha Gdyey (ETH)
- 4. Affera Godfay Berha (ETH)
- 5. Zinash Debebe (ETH)
- 11. Amanda Aparecida de Oliveira (melhor brasileira)