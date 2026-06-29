Esportes

Em Londres

Estrelas do circuito de tênis desistem de reduzir compromissos com imprensa em Wimbledon

Após negociações, grupo de 20 tenistas volta a cumprir agenda completa com imprensa em Wimbledon, incluindo Sinner e Sabalenka.

AFP

Zero Hora

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