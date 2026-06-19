Estados Unidos vencem Austrália (2-0) e se classificam para próxima fase da Copa do Mundo

Os Estados Unidos garantiram vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália nesta sexta-feira (19), em Seattle.

Um gol contra de Cameron Burgess aos 11 minutos abriu o placar para os americanos, que selaram o triunfo ainda no primeiro tempo com uma cabeçada de Alex Freeman (43') para o fundo da rede.

Após a impressionante atuação na estreia (goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai), os Estados Unidos tiveram um desempenho impecável neste segundo jogo.

A vitória coloca a seleção anfitriã, a segunda a se garantir na próxima fase, na liderança do Grupo D com seis pontos.

A Austrália, que havia começado o Mundial com uma boa vitória sobre a Turquia (2 a 0), permanece com três pontos, provisoriamente na segunda posição da chave, à espera do resultado do duelo entre turcos e paraguaios, também nesta sexta-feira, em Santa Clara (Califórnia).

- Balogun, decisivo sem marcar -

Momentos antes da partida contra os 'Socceroos', os torcedores americanos receberam uma má notícia: o principal jogador do 'Team USA', o atacante Christian Pulisic, que lesionou a panturrilha esquerda e foi substituído no primeiro tempo na vitória sobre o Paraguai, estava fora devido ao mesmo problema.

Para piorar a situação, veio à tona a lembrança da grande resistência oferecida pela Austrália no amistoso vencido pelos Estados Unidos por 2 a 1 em outubro do ano passado, em Denver, que o técnico Mauricio Pochettino destacou como um dos jogos mais difíceis desde que assumiu o comando da seleção americana.

Mas tudo acabou sendo mais fácil do que o esperado para os donos da casa.

Folarin Bolagun, decisivo contra o Paraguai com dois gols, foi novamente fundamental para abrir o placar, quando seu cruzamento preciso foi desviado para o próprio gol pelo zagueiro adversário Burgess aos 11 minutos.

- Suspense do VAR no segundo gol -

Mantendo a posse de bola e o controle do jogo, os Estados Unidos foram recompensados ainda antes do intervalo, quando um chute de Sergiño Dest, desviado por um defensor, sobrou para Alex Freeman ampliar.

O gol foi inicialmente anulado por impedimento, mas posteriormente validado após revisão do VAR.

No segundo tempo, Balogun teve a melhor chance americana em um contra-ataque individual, mas foi travado no último instante pelo zagueiro Alessandro Circati (51').

O goleiro Matt Freese fez o resto do trabalhou, impedindo as tentativas dos australianos de voltar para o jogo, que foi brevemente interrompido nos acréscimos devido a cãibras sofridas pelo árbitro alemão Felix Zwayer.

A Austrália vai disputar uma vaga na próxima fase em sua última partida do Grupo D, contra o Paraguai, enquanto os Estados Unidos tentarão garantir o primeiro lugar da chave contra a Turquia.