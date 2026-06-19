Estados Unidos vencem Austrália (2-0) e se classificam para próxima fase da Copa do Mundo

Os Estados Unidos garantiram vaga na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália nesta sexta-feira (19), em Seattle.
Um gol contra de Cameron Burgess aos 11 minutos abriu o placar para os americanos, que selaram o triunfo ainda no primeiro tempo com uma cabeçada de Alex Freeman (43') para o fundo da rede.
Após a impressionante atuação na estreia (goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai), os Estados Unidos tiveram um desempenho impecável neste segundo jogo.
A vitória coloca a seleção anfitriã, a segunda a se garantir na próxima fase, na liderança do Grupo D com seis pontos.
A Austrália, que havia começado o Mundial com uma boa vitória sobre a Turquia (2 a 0), permanece com três pontos, provisoriamente na segunda posição da chave, à espera do resultado do duelo entre turcos e paraguaios, também nesta sexta-feira, em Santa Clara (Califórnia).
Momentos antes da partida contra os 'Socceroos', os torcedores americanos receberam uma má notícia: o principal jogador do 'Team USA', o atacante Christian Pulisic, que lesionou a panturrilha esquerda e foi substituído no primeiro tempo na vitória sobre o Paraguai, estava fora devido ao mesmo problema.
Em todo caso, os Estados Unidos superaram a ausência de Pulisic e continuam a ter um bom desempenho na segunda Copa do Mundo que disputam em casa, depois da edição de 1994.
Escalações:
Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Auston Trusty, 81') - Malik Tillman - Sergiño Dest (Joseph Scally, 80'), Tyler Adams, Weston McKennie (Gio Reyna, 90'+6) - Ricardo Pepi (Sebastian Berhalter, 74'), Folarin Balogun (Haji Wright, 90'+6). Técnico: Mauricio Pochettino
Austrália: Patrick Beach - Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess (Jason Geria, 46'), Jordan Bos - Mathew Leckie (Cristian Volpato, 61'), Aiden O'Neill, Paul Okon (Jackson Irvine, 78'), Nishan Velupillay (Connor Metcalfe, 46') - Mohamed Touré (Nestory Irankunda, 46'). Técnico: Tony Popovic.
* AFP