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Tragédia em La Guaira
Notícia

Esposa e filhos de jogador argentino são encontrados mortos após terremoto na Venezuela

Família de Lucas Trejo estava desaparecida desde o desabamento do prédio onde morava, na quarta-feira, quando dois tremores de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram o país

Zero Hora

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