Esposa e filhos de jogador argentino são encontrados mortos após terremoto na Venezuela

Esposa e filhos de Lucas Trejo estavam desaparecidos desde o desabamento do edifício em La Guaira, após terremotos. Redes Sociais / Reprodução

A esposa e os dois filhos do jogador argentino Lucas Trejo, 38 anos, foram encontrados mortos no sábado (27), na Venezuela, após dias de buscas entre os escombros deixados pelos terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24).

As vítimas foram identificadas como Yani Maranella, mulher do atleta, e Aarón e Ainhoa Trejo Maranella, filhos do casal. Eles estavam no complexo residencial onde a família morava, na região de Playa Grande, no Estado de La Guaira, uma das áreas mais afetadas pelos tremores.

Trejo, zagueiro do Marítimo de La Guaira, havia usado as redes sociais para pedir ajuda depois do desabamento do edifício. Na publicação, afirmou que não tinha notícias da família e pediu que a mensagem fosse compartilhada por moradores da região.

"Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor", escreveu o jogador.

O desfecho foi confirmado pelo clube do atleta em comunicado publicado nas redes sociais. A equipe lamentou a morte dos familiares de Trejo e pediu respeito ao jogador, aos parentes e aos companheiros de elenco.

Situação na Venezuela

Dois terremotos ocorreram na noite de quarta-feira (24). Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o primeiro abalo teve magnitude 7,2 e foi seguido, menos de um minuto depois, por outro de magnitude 7,5. A proximidade entre os tremores e a pouca profundidade ampliaram o poder de destruição na superfície.